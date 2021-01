Basta vittimismo: Libero, non sei stato censurato da Twitter

Cari amici di Libero quotidiano, ma ancora non vi siete resi conto che quanto accaduto al vostro account Twitter non ha nulla a che vedere con la censura, termine che continuate a citare a sproposito? Lo abbiamo detto in tutte le salse, fin dai primi momenti in cui è arrivata la limitazione (durata meno di 24 ore) del loro profilo sul social dell’uccellino. Abbiamo spiegato, nel dettaglio, come non si sia trattato di un ban, ma di una verifica per ‘attività sospette’, con tanto di elementi sensibili (in chiave web) ritrovati sul dark-web. Eppure il vittimismo di Libero continua, pedissequamente, anche negli editoriali del suo direttore.

Anche oggi Pietro Senaldi accusa i social di aver censurato il loro profilo Twitter. Nulla di più falso. «Forse ci hanno ammonito perché non hanno gradito qualche notizia che abbiamo dato, anche se chiunque si prenda la briga di consultare il nostro profilo Twitter non troverà nulla di illegale e neppure sconveniente. Può anche darsi che siamo stati frenati perché un gruppo di utenti si è messo d’accordo per inviare un numero sufficiente di delazioni a i nostri danni da indurre il social a prendere provvedimenti».

Vittimismo di Libero, ancora parlano di censura (ma di cosa parlano?)

Niente di tutto questo: la realtà arriva solamente alla 31esima riga dell’editoriale di Pietro Senaldi. «Oppure siamo stati oggetto di un attacco informatico e il sito è intervenuto in chiave preventiva». Insomma, la verità è esattamente quest’ultima: il profilo di Libero è stato limitato (non sospeso, non censurato) per delle attività sospette. Causa dei bot utilizzati per la condivisione degli articoli sul social? Forse. Accessi strani, come dimostrato da username e password trovate da Alex Orlowski sul dark web. Quindi il vittimismo di Libero quotidiano (non nel senso di giornale) è del tutto fuori luogo.