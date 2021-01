Perché in Campania risultano effettuate più vaccinazioni delle dosi a disposizione

Un documento ufficiale che rischia di creare confusione, ma solo per chi non lo legge nella sua interezza. In molti, sui social, stanno condividendo uno screenshot del report – aggiornato quotidianamente (anzi, più volte al giorno) – dal Ministero della Salute sulle immunizzazioni nel nostro Paese. A far discutere (anche al netto delle polemiche dei giorni scorsi tra il governatore Vincenzo De Luca e il commissario Domenico Arcuri) è il dato delle vaccinazioni in Campania. Non si tratta di una foto contraffatta, ma c’è una spiegazione.

Questa è la foto che sta facendo il giro dei social, con particolare riferimento al dato sulla vaccinazioni in Campania.

Come detto, non si tratta di un errore, né di contraffazione. Questo è il dato che oggi, lunedì 11 gennaio (con i dati che fanno riferimento all’ultimo rilevamento, ore 22.41 di domenica 10 gennaio), risulta nel report ufficiale sulle vaccinazioni anti-covid fatte nel nostro Paese.

Vaccinazioni in Campania: perché risultano al 101,7%

E in Campania risultano effettuate 68.138 somministrazioni su 67.020 dosi a disposizione della Regione governata da Vincenzo De Luca. Non c’è nessuna ‘moltiplicazione dei pani e dei pesci’. La spiegazione, infatti, viene riportata in calce a quella tabella ufficiale: «Il dato della Campania evidenzia la prevista somministrazione della sesta dose, il che potrà avvenire anche nelle altre Regioni».

Nessun segreto di Pulcinella

Insomma, un qualcosa di noto fin dall’arrivo del vaccino Pfizer-BioNTech nel nostro Paese. Già nei giorni precedenti al 27 dicembre, era noto che dalle fiale di prodotto si potessero prelevare ben sei dosi e non cinque, come invece indicato all’inizio. Il conteggio totale, però, si basa sulle prime indicazioni (che, quindi andrebbero aggiornate quando tutte le Regioni saranno in grado di suddividere il siero in sei dosi) che ne prevedevano cinque per fiala. E questa disparità è emersa solo con la Campania perché è stata la prima Regione ad aver esaurito le prime dosi consegnate (oggi arriveranno le altre).

