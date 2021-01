San Marino sceglie la via del portafoglio: ricovero a pagamento per chi non si vuole vaccinare

Una proposta di legge destinata a far discutere, soprattutto per la fonte che ne ha parlato. Il Ministro alla Sanità di San Marino, Roberto Ciavatta, ha parlato ai microfoni di Dritto e Rovescio (su Rete 4) di un’idea per sollecitare la popolazione alla vaccinazione contro il Covid. E si punta tutto, ovviamente, sui soldi: chi non vorrà farsi immunizzare dovrà sottoscrivere un’assicurazione sanitaria per coprire le spese in caso di ricovero. Insomma, i No Vax San Marino rischiano di dover metter mano al portafoglio in caso di problemi legati proprio al Coronavirus.

LEGGI ANCHE > Dopo i no vax, il 2020 ci ha regalato anche i no van: i negazionisti dei furgoni

«La proposta è questa: prevedere che chi è obiettore di coscienza – e quindi decida di non sottoporsi al vaccino – deve fare un’assicurazione con cui sostenere, poi, le spese sanitarie che derivano dal fatto di non essersi vaccinati», ha detto Roberto Ciavatta rispondendo alle domande del giornalista di Dritto e Rovescio (il servizio è disponibile su Mediaset Play, partendo dalle 2h e 49 minuti). Lo stesso cronista, poi, ribadisce il concetto appena espresso dal Ministro di San Marino che conferma esattamente quelle stesse parole.

No Vax San Marino, si punta all’assicurazione sanitaria per le spese del ricovero

«Ognuno, individualmente, ha delle responsabilità nei confronti della collettività – ha detto ancora il Ministro della Salute di San Marino – Di tutto c’è bisogno, meno che dello scetticismo in questa fase». Per il momento, quella annunciata da Roberto Ciavatta è solamente una proposta che, però, potrebbe diventare una legge nella Repubblica autonoma. E le polemiche non mancheranno.

I numeri: 16 morti ogni 10mila abitanti

Al momento la piccola Repubblica autonoma di San Marino ha dati sul Coronavirus molto preoccupanti: con 16 decessi ogni 10mila abitanti, è il Paese al mondo in cui c’è la maggior incidenza mortale del Covid. Valori senza dubbio condizionati dal basso numero di cittadini, ma che allo stesso tempo indica una letalità elevatissima.

(foto di copertina: da Dritto e Rovescio, Rete 4)