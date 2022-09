Secondo il titolo di Libero, Repubblica sta provando a truccare il voto

Giornali contro giornali. Non solo in edicola o sul web – dove la competizione è naturale -, ma addirittura nei contenuti. Così Libero, senza colpo ferire, si lancia in un titolo d’apertura della sua edizione del 15 settembre che suona come un guanto di sfida al quotidiano romano: è un Libero contro Repubblica rispetto alla vicenda dell’ambasciatore americano Kurt Volker. Il quotidiano di via Cristoforo Colombo aveva parlato di preoccupazioni del diplomatico relative alla vicenda dei 300 milioni partiti dai russi per contribuire alla diffusione della disinformazione in diversi Paesi del mondo tra cui – stando a Repubblica – anche l’Italia. Per Libero, invece, l’ambasciatore non si sarebbe mai spinto ad attaccare direttamente, ad esempio, Fratelli d’Italia ed è per questo che la testata diretta da Alessandro Sallusti arriva addirittura a titolare su un tentativo del quotidiano diretto da Maurizio Molinari di «truccare le elezioni». Ovviamente, insieme alla sinistra.

LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni vuole querelare l’ambasciatore Volker (e Repubblica che l’ha intervistato)

Libero contro Repubblica: secondo il giornale di Sallusti, sta provando a truccare le elezioni

L’articolo di Repubblica parlava, citando le parole dell’ambasciatore USA, di mera ipotesi di finanziamento russo nei confronti di Fratelli d’Italia. Una ipotesi che, a quanto pare, Libero è in grado di smentire, citando una lettera di risposta dello stesso Volker a Giulio Terzi di Sant’Agata, esponente di Fratelli d’Italia. In base a queste parole, tuttavia, Libero si sente in dovere di attaccare frontalmente Repubblica su un fronte molto più ampio: non sul merito della questione dei finanziamenti russi in vari Paesi del mondo, ma – in generale – sull’influenza elettorale che Repubblica, dando queste notizie, starebbe esercitando sull’Italia.

Difficile trovare attacchi più espliciti di questo, anche se Libero non è nuovo a frontali nei confronti di altre testate concorrenti. Quello a Repubblica fa molto rumore, visto l’ampio spazio dato in prima pagina e visto il tema caldo e di grande attualità che viene affrontato.