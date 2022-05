Legion prova a fare la voce grossa e a bloccare il voto di stasera all’Eurovision

Legion ci aveva già provato con l’Eurovision, senza risultati di rilievo. La Rai, nei giorni scorsi, aveva fatto sapere di non aver riscontrato alcun problema con il voto da casa nelle due serate di semifinale, nonostante la rete di hacktivisti che risponde al tandem Killnet-Legion avesse inondato le chat pubbliche e private su Telegram di messaggi che incitavano i propri collaboratori a boicottare il sistema di voto da casa. Adesso, Legion ci ha riprovato e ha fatto una pubblica chiamata alle armi sul proprio canale Telegram: ha chiesto ai suoi collaboratori di installare l’app dell’Eurovision, di installare lo sniffer “install certificat” all’interno dell’applicazione, di premere invio e di controllare i proxy.

Legion attacca Eurovision, il tentativo di boicottare il voto

L’obiettivo è quello di fare un attacco DDoS (simile a quello avvenuto anche al sito del Senato e del ministero della Difesa nei giorni scorsi) per impedire agli utenti di votare: la chiamata alle armi prevede che queste operazioni siano eseguite per tutta la notte, fino alle 7 di mattina, orario russo.

Vi abbiamo già spiegato lo “schieramento” messo in campo da Legion: una sorta di gamification degli attacchi hacker. Ogni squadra interna al gruppo di hacktivisti attacca in modo diverso, per raggiungere lo stesso risultato. L’ultimo messaggio che siamo riusciti a leggere nella chat pubblica di Legion è stato pubblicato poco dopo le 21.15 e conteneva un ulteriore incitamento: “Attacca tutti!”.

Anche Killnet, gruppo madre di Legion, ha in qualche modo aumentato l’hype su questo attacco annunciato – i cui effetti, però, potranno essere comprensibili soltanto nelle prossime ore: potrebbe darsi anche che tutto questo sarà solo un gran rumore di fondo, con l’Eurovision che avrà preso sicuramente le giuste contromisure per evitare una figuraccia a livello planetario – pubblicando una gif animata con lo sfondo del logo dell’Eurovision song Contest che quest’anno è ospitato a Torino.