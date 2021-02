No, il profilo Twitter della Lega non ha detto che Salvini è un incapace

Nelle ultime ore sta diventando virali sui social un presunto tweet della Lega molto controverso. Ma si tratta di una fotografia tagliata in cui si vuole far apparire una realtà differente rispetto a quanto pubblicato – in realtà – dal profilo social ufficiale del Carroccio. L’immagine, infatti, risulta essere alterata artatamente, tagliando una parte fondamentale per la contestualizzazione. Insomma, quel tweet della Lega «Basta incapaci» non è rivolto a Matteo Salvini, come invece si evince dall’immagine che sta girando su Facebook e Twitter.

Questa è il presunto screenshot condiviso più e più volte tra Facebook e Twitter.

Ovviamente si tratta di un fake. E per capirlo basta seguire i contorni dell’immagine allegata al tweet del profilo Lega – Salvini Premier che risultano tagliati lungo il bordo.

Lega «Basta incapaci», ma non c’entra niente Salvini

Il post originale, infatti, è il seguente.

Il tweet, dunque, è stato tagliare per far apparire solamente il leader del Carroccio sotto la scritta della Lega «Basta incapaci». In realtà si tratta di un messaggio (firmato dallo stesso Matteo Salvini, come si vede in calce al testo) proprio del senatore e segretario del partito. E il riferimento è Alfonso Bonafede, ministro di Grazia e Giustizia non solo del governo Conte-2, ma anche del primo (quello condiviso tra Movimento 5 Stelle e Carroccio).

Nessuna auto-trollata

In molti, condividendo questo screenshot artefatto, hanno parlato – utilizzando un termine tipico del gergo social – si trollata contro Salvini da parte del social media manager della Lega (o colui che gestisce il profilo Twitter Lega – Salvini premier). In realtà, come dimostrato, si tratta di una forzatura che rappresenta una realtà che, seppur nel virtuale, non è mai stata reale.

(foto di copertina: da Facebook)