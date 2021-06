Tante possibilità per l’azienda: nuove soluzioni per il nostro lavoro in sicurezza

Vediamo la luce in fondo al tunnel: la campagna vaccinale inizia a ingranare, i casi di Covid scendono a vista d’occhio, le persone iniziano a sentirsi un po’ più sicure e fiduciose. E così noi, dato che anche la nostra attività, probabilmente, ha subito un rallentamento nel corso dell’ultimo anno o, quando davvero è andata male, un vero e proprio stop. Le esportazioni sono calate e il fatturato con loro. Ma, come dicevamo, riusciamo finalmente a intravedere la luce in fondo al celebre tunnel, che per lunghi mesi ci è sembrato buio e poco incline a terminare.

Ma come fare per ripartire col piede giusto, per accendere tutti i nostri motori fiduciosi nel futuro? Solitamente, quelli che se ne intendono, vi direbbero che questi sono i momenti buoni per investire; su cosa si potrebbe investire, però? La risposta più semplice potrebbe essere quella che più fa al caso nostro: in nuovi macchinari. Sapevate che ci sono siti specializzati, come surplex.com, in cui potete trovare molti macchinari all’asta? Forse c’è proprio quello che state cercando per dare una nuova linea alla vostra azienda e ampliare il vostro mercato, rendendovi sempre più competitivi. Insomma, nelle prossime righe vedremo come, dall’acquisto di nuove macchine a una migliore disposizione del nostro magazzino, potremo finalmente buttarci alle spalle questo orribile periodo e ripartire, più in forze che mai.

Acquistare macchinari usati online?

Ebbene sì, non solo è possibile, ma è anche molto conveniente. Un business talmente valido da non aver conosciuto crisi data dal coronavirus, ma di aver sempre più ampliato le sue possibilità. Surplex, in particolare, ha visto, nel solo 2020, più di 60.000 macchine e attrezzature industriali passare da una mano all’altra, attraverso una mole di 500 e più aste. Non parliamo certo di una realtà nata da poco: questa casa d’aste ha dietro di sè una lunga storia, dato che è stata creata nel 1999 da quattro ragazzi che hanno avuto la brillante idea di dedicarsi a questa nicchia di commercio, ma online, con l’intento di rendere il commercio di questo genere di macchinari usati più veloce, più economico e nettamente più semplice.

Ovviamente, dei tour in loco per visitare le fabbriche e i macchinari in esse contenute sono sempre stati possibili, e, quando non è stato così semplice (pensiamo alle limitazioni che ci sono state imposte da questa era post-Covid) il team informatico di questa piattaforma le ha rese possibili, attraverso tour guidati delle fabbriche in realtà virtuale: abbiamo quindi l’occasione di prendere visione dei macchinari, in ogni loro specifica, stando comodamente seduti sul divano di casa nostra, risparmiandoci delle costose e noiose trasferte. Siamo certi che questa tecnologia sarà in parte mantenuta anche quando l’incubo del Covid sarà passato, perché permette di ampliare il mercato a dismisura, sia per chi è intenzionato a vendere macchinari industriali usati, sia per chi volesse accertarsi del loro stato prima di acquistarli. Non solo: il servizio clienti di questa piattaforma è davvero all’avanguardia, pronto a seguirci passo passo e a non lasciarci soli con i nostri dubbi amletici.

Anche qui, come vediamo, la mancanza di intermediazione ha reso le cose più facili, sia per chi vende che per chi acquista. Ovviamente bisogna conoscere bene il mercato e ciò di cui si ha bisogno, ma il mercato online difficilmente non possiede ciò di cui necessitiamo. Le frontiere si fanno decisamente più vicine, talvolta proprio inesistenti, quando abbiamo a che fare con le nuove tecnologie: acquistare un macchinario industriale da casa, dopo averlo visionato e messo alla prova sempre da casa, potrebbe non essere più una faccenda relegata all amateria del sogno, ma una felice realtà a nostra completa disposizione.

Una nuova organizzazione del lavoro

Parliamo ora di organizzazione: avete mai pensato che il vostro magazzino potrebbe non solo essere un valido luogo per stoccare le vostre merci, ma anche una componente fondamentale per il vostro futuro guadagno? No, non parliamo solo del valore oggettivo delle merci che vi sono stoccate, ma anche di come il modo di inventariarle potrebbe farvi risparmiare moltissimo tempo una volta che la merce passerà alla fase logistica vera e propria. Abbiate cura di fare un inventario preciso, prima di tutto: lo stop imposto alle aziende ci ha forse fatto un po’ perdere il polso di ciò che abbiamo nel nostro locale magazzino, quindi dovremmo ripartire da lì.

Una volta fatto questo, cerchiamo di avere cura di organizzarlo in modo che sia il più possibile ampio, in modo che possano passarci comodamente e senza rischi i muletti, e di mettere la merce in modo che quella che vendiamo più di frequente sia più semplicemente raggiungibile. Un accorgimento da poco, ma che potrebbe farci risparmiare davvero tanto: come ormai sappiamo, il tempo è denaro e noi di certo non intendiamo perderne.

Oltre a questo, acquistare dei nuovi macchinari potrebbe essere il vero “game changer” per la nostra azienda: tante offerte si possono trovare online di questi tempi, meglio sarebbe investire per approfittarne e dare una svolta alla nostra attività; magari anche buttando dei vecchi arnesi che, più che far correre dei seri rischi ai nostri operai, non fanno. Lavorare sicuri è lavorare bene: mettere in sicurezza il lavoro nella nostra azienda è una priorità non derogabile, perché è nostra precisa responsabilità, morale e anche penale, qualora qualcosa non dovesse marciare come dovrebbe. Sicurezza, professionalità, velocità: queste le tre parole da tenere a mente in tempi come questi. Sul lungo periodo, siamo certi che pagheranno.