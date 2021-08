Sembra che LaLiga spagnola stia per lanciare la sua piattaforma di streaming

LaLiga, massimo campionato di calcio spagnolo, dovrebbe lanciare la propria piattaforma di streaming. Stando a quanto riporta oggi il giornale online spagnolo El Confidencial – che, però, non identifica le sue fonti – la Liga ha stretto un accordo con il fondo di private equity CVC per lanciare una piattaforma proprietaria di streaming per il massimo campionato calcistico in Spagna. Quello per la piattaforma streaming Liga spagnola sarebbe un accordo stipulato la scorsa settimana nel quale CVC avrebbe investito 2,7 miliardi di euro per il 10% delle entrate e una quota del 10% in una nuova società che ospiterebbe una serie di attività commerciali della Liga.

L’accordo per la piattaforma streaming Liga spagnola

Secondo El Confidencial una piattaforma di streaming proprietaria sarebbe uno dei punti chiave per un aumento di guadagni del massimo campionato calcistico spagnolo. Seppure finora né la Liga né CVC abbiano confermato o smentito la questione, evitando di rilasciare dichiarazioni in merito, già si fanno supposizioni sulle conseguenze di un simile risvolto.

Attualmente è Telefonica, azienda di telecomunicazioni spagnola, che detiene i diritti per la trasmissione della Liga pagando un miliardo di euro per ciascuna stagione. I clienti possono vedere le partite pagando un determinato importo che comprende anche altri servizi: si tratta di 130 euro al mese non solo per il calcio in diretta ma anche per telefono, tv via cavo e Internet.

Considerato che la proposta di Liga e CVC prevede il pagamento di un pacchetto solo calcio a circa 13 euro al mese – secondo El Confidencial – è chiaro quanto questa notizia possa rivoluzionare il mondo degli abbonamenti per il calcio in streaming in Spagna. Il contratto di Telefonica scade nel 2023 e, attualmente, la francese Orange ha un accordo di sublicenza che comporta il pagamento a Telefonica per i diritti di trasmissione della stagione 2021/2022.