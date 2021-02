Il mini-film della Rai per la giornata contro bullismo e cyberbullismo

È tratto da una storia vera, purtroppo una delle tante già lette, viste e ascoltate su giornali e televisioni. Oggi, domenica 7 febbraio 2021, è la Giornata contro bullismo e cyberbullismo: due mali che vedono vittime e protagonisti i più giovani e che, con l’uso diffuso delle varie piattaforme online e social, hanno trovato terreno fecondo per la loro proliferazione. Nelle ultime settimane sono stati pubblicati diversi report che hanno mostrato come questi fenomeni di violenza (fisica e psicologica) siano in costante ascesa, provocando effetti collaterali su molti adolescenti. E oggi, su Rai3, sarà mandato in onda il mini-film «La Stanza», realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato.

Una storia vera, come tante, raccontata in 8 minuti. Parla di Andrea, un ragazzo vittima di cyberbullismo e revenge porn online.

«L’obiettivo che si pone il film è quello di lanciare un messaggio ai giovani internauti per un uso consapevole e responsabile della Rete e dei suoi strumenti, dagli smartphone, ai pc, ai tablet, per far comprendere le conseguenze che la tecnologia può generare nella vita di un ragazzo – si legge nel comunicato pubblicato dalla Polizia di Stato -. I messaggi, le immagini e i video pubblicati su Internet oggi si diffondono in maniera incontrollata e restano presenti nel web per sempre, creando problemi che in alcuni casi possono avere anche conseguenze drammatiche».

La Stanza, il mini-film Rai sul Cyberbullismo

Perché la violenza psicologica online è trasversale e coinvolge un gran numero di giovani. I dati emersi dalle denunce raccolte dalla Polizia Postale nel 2020 e il report redatto dall’Osservatorio InDifesa di Terres des Hommes (in collaborazione con ScuolaZoo), sono l’esatta immagine della punta dell’iceberg di un mondo sommerso che agisce sui social e tra le chat. E non ci sono solamente i fatti di cronaca che leggiamo quasi quotidianamente sui giornali. Esistono anche le storie di chi, per paura, non rende pubbliche le minacce e le violenze subite. Inoltre, la rete non dà più quel senso di sicurezza tra i più giovani. Ma è qui che si instaura quel rapporto di dipendenza che, in molti casi, porta le vittime a rimanere nel tritacarne senza riuscire a uscirne.

In onda nella Giornata contro bullismo e cyberbullismo

Questi aspetti sono messi in evidenza da La Stanza di Giuseppe Alessio Nuzzo che – con la partecipazione di Michele Placido, Nicoletta Romanoff, Michele Rosiello, Pamela Camassa e Gina Amarante, accompagnati dalla colonna sonora di Anastasio – vuole sensibilizzare i più giovani. Il mini-film è già disponibile online sulla piattaforma RaiPlay, ma sarà trasmesso anche in chiaro su Rai3, prima dell’edizione delle 14 del telegiornale.