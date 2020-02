La notizia era nell’aria da diversi mesi ma adesso è davvero ufficiale la reunion di Friends, la serie cult che ha appassionato generazioni di amanti del piccolo schermo tornerà davvero con il cast originale. La madre di tutte le sit-com americane che per 10 stagioni ha fatto sognare il pubblico tornerà a maggio con un episodio speciale su HBO Max e ci saranno Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer che riprenderanno i loro iconici ruoli. Lo scorso anno è stato celebrato il 25 esimo compleanno di Friends con diverse iniziative anche in Italia, ma questo episodio speciale si preannuncia come il regalo più bello per i fan.

“Ci stiamo ritrovando con David, Jennifer, Courteney, Matt, Lisa e Matthew per uno speciale HBO Max che sarà programmato insieme all’intera library di Friends sulla piattaforma”, ha dichiarato in una nota Kevin Reilly, l’amministratore delegato di HBO Max che continua “Ho conosciuto Friends quando era nelle primissime fasi di sviluppo e poi ho avuto l’opportunità di lavorare sulla serie molti anni dopo e sono stato felice di vederla catturare generazione dopo generazione. Parla di un periodo in cui gli amici si trovavano davvero per stare insieme e pensiamo che questo speciale catturerà quello spirito, unendo i fan originali e quelli nuovi”.

La reunion di Friends sarà la più costosa di sempre, cachet stellari per il cast

“I’ll be there for you, like I’ve been there before” cantava l’indimenticabile tema di apertura di Friends, e così è stato davvero dunque. La notizia dell’ufficialità ha generato in pochissimo tempo oltre 15 milioni di interazioni sui social, ma anche l’arrivo di Jennifer Aniston su Instagram e lo scherzo fatto ad alcuni fan sul set originale della serie ai Warner Bros. Studios aveva fatto capire che la febbre per il ritorno di Friends era altissima. Ora dopo mesi di trattative si è giunti finalmente ad un accordo. L’episodio non sarà una nuova puntata, ma una sorta di speciale per raccontare cos’è stato e cos’è ancora oggi Friends e vedrà la partecipazione in video anche dei creatori. Ognuno dei membri originali del cast per la reunion di Friends percepirà circa 4 milioni di dollari rendendo questo speciale il più costoso mai realizzato nella storia delle tv.

Questo episodio è stato pensato per favorire il lancio di HBO Max, che offrirà la sit com in esclusiva sul suo catalogo negli Stati Uniti per quanto riguarda le piattaforme streaming. Non sappiamo ancora come la reunion di Friends potrà essere fruibile in Italia dato che HBO Max al momento non è previsto nel nostro paese.