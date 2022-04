La classifica della consapevolezza dei cittadini sulla sostenibilità digitale in Italia

Gli italiani sono a conoscenza e sfruttano al meglio la digitalizzazione del nostro Paese? E quanti ne riescono a sfruttare tutti i principi di sostenibilità che ne derivano? Le risposte a queste domande sono arrivate grazie alla pubblicazione del Digital Sustainability Index (DiSi). Si tratta del primo indice italiano per la misurazione della sostenibilità digitale, realizzato dalla Fondazione per la sostenibilità digitale che si occupa proprio di questo tema molto attuale. Uno studio che ha portato anche a una classificazione, su base regionale, che mostra come questa “consapevolezza” sia diffusa a macchia di leopardo con molte differenze.

Prima di parlare della graduatoria tra le Regioni, occorre specificare di cosa stiamo parlando. Non si tratta di una classifica sul livello di digitalizzazione nelle varie zone del nostro Paese, ma di un indice che racconta di come gli italiani percepiscano e abbiano contezza di come e quanto il “digitale” abbia anche importanti riflessi in tema di sostenibilità. Insomma, si parla di percezione e consapevolezza che va al di là del procedere spedito della digitalizzazione nel nostro Paese. Fatta questa doverosa premessa, andiamo a conoscere il risultato di questa ricerca, con una classifica resa nota nel corso della pubblicazione del DiSi figlia dell’analisi fatta dalla Fondazione per la sostenibilità digitale.

Il rapporto è stato presentato venerdì scorso, in occasione dell’Earth Day, nel centro congressi dell’Università la Sapienza di Roma. E proprio lì, tra i tanti temi affrontati, è stata presentata questa mappa con i dati relativi alla percezione e consapevolezza della sostenibilità digitale.

Sostenibilità digitale, la classifica delle Regioni italiane

Confrontando i dati tra le Regioni è stata stilata una classifica raccontata così da Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale: «I risultati della ricerca evidenziano diverse conferme ed alcune sorprese: è il Trentino-Alto Adige a guidare la classifica, forte sia di un buon indice di digitalizzazione che di un alto coefficiente di cittadini che sono consapevoli del ruolo della tecnologia a supporto della sostenibilità. Ma in seconda posizione trova posto il Molise: regione caratterizzata da un bassissimo indice di digitalizzazione. In questo caso a posizionarla così in alto nella classifica è l’alta percentuale di cittadini molisani che, pur in condizioni infrastrutturali spesso critiche, danno grande importanza sia alla sostenibilità che al digitale come strumento a supporto della sostenibilità».

Oltre al Trentino-Alto Adige e alla sorpresa Molise, tra le Regioni con il coefficiente più alto troviamo Lazio, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. Leggermente più indietro ci sono Veneto, Campania, Sicilia, Basilicata, Lombardia e Liguria. Le altre Regioni, quelle indicate in giallo sulla mappa, sono quelle che chiudono la graduatoria. E agli ultimi posti troviamo Marche, Piemonte e il fanalino di coda Toscana. Regioni in cui, a parte quella marchigiana (che ha un livello di digitalizzazione inferiore alle altre), i cittadini hanno una minor consapevolezza di come il ruolo della tecnologia nella digitalizzazione del Paese possa portare a una maggiore sostenibilità.