Perché i grandi quotidiani sportivi non parlano della multa alla Juventus per i mancati tamponi?

«Il protocollo è chiaro». «Noi seguiamo le regole». Le due dichiarazioni di Andrea Agnelli tornano a riecheggiare dopo la notizia della Juventus multata per non aver sottoposto (come temporalmente indicato all’interno del famoso protocollo della Figc citato in occasione del match non disputato contro il Napoli) i suoi tesserati ai tamponi. La sanzione risale allo scorso 23 novembre, ma era rimasta ignara fino a oggi. Eppure nessun quotidiano sportivo italiano (intendiamo i tre principali), ha dedicato spazio a questo fatto che, evidentemente, è molto grave. E non per il peso economico della multa, ma per la responsabilità oggettiva che il club bianconero ha avuto in questa vicenda.

Il tutto nasce da un comunicato, il numero 173 del 23 novembre 2020, pubblicato sul sito ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La sanzione per la società bianconera, dunque, era ed è pubblica e si può leggere qui. Coinvolti l’allora responsabile sanitario della Juventus Luca Stefanini e il medico social della squadra, Nikolas Tzouroudis. Per loro una sanzione da 1500 euro. Queste le motivazioni:

«Per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/6/2020, al test eseguito in data 19 e 20/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 15/6/2020 limitatamente al sottogruppo sottoposto a controllo il 20/6/2020; al test eseguito in data 28 e 29/6/2020 a distanza di 5/6 giorni dal precedente del 23 e 24/6/2020; al test eseguito in data 2 e 3/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 28 e 29/6/2020 limitatamente al sottogruppo del 28/6 sottoposto a controllo il 3/7/2020».

Juventus multata per i mancati tamponi ai calciatori

Oltre ai due responsabili, anche la società Juventus è stata ritenuta responsabile per l’accaduto: «Per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e per responsabilità propria della società». Questa vicenda non fa riferimento al campionato di Serie A 2020-2021, ma alla ripresa degli allenamenti per concludere la scorsa stagione nel tour de force estivo. Eppure i principali quotidiani sportivi italiani si sono dimenticati di dare questa notizia.

(foto di copertina: comunicato Figc del 23 novembre 2020)