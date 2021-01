Amazon continua la corsa ai diritti sportivi e punta alla Serie A

La Serie A italiana potrebbe, per il prossimo triennio, essere trasmessa dal colosso di Jeff Bezos. Amazon continua la sua corsa ai diritti sportivi e la strada sembra bella dritta. Dopo aver ottenuto i diritti per trasmettere parte dei match di Premier in Inghilterra, il football americano della Nfl in Usa e una partita del mercoledì della prossima Champions League fino al 2024, l’agenzia Bloomberg ha annunciato che il prossimo 26 gennaio dovrebbe esserci sul tavolo anche un’offerta dell’azienda di e-commerce più famosa del mondo. Il futuro Amazon Serie A sembra promettere bene.

Amazon Serie A: il colosso concorre per i diritti

L’ipotesi è che la Serie A possa essere trasmessa su Amazon Prime Video, come confermato da Bloomberg. Manca solo che la notizia diventi ufficiale il prossimo 26 gennaio, data in cui scadono i termini per presentare le offerte per i diritti della Serie A nel triennio 2021-2024. I pacchetti di vendita prevedono due possibilità: un’assegnazione per piattaforma, ovvero trasmissione via satellite, digitale terrestre e Internet o un certo numero di partite trasmesse in esclusiva (che ammonta a massimo sette per ogni giornata di campionato).

Buona notizia per le squadre italiane

Amazon ha già avuto successo nella prima parte dell’asta, battendosi con ben altri 49 candidati tra cui ci sarebbero anche Img, Mediapro e Disney. Le squadre italiane hanno accolto la notizia con entusiasmo, considerato che proprio dall’acquisto dei diritti per la serie A da parte di grandi dello streaming potrebbero ottenere una rivalutazione notevole. Si parla – minimo – di un incasso pari a 1,15 miliardi di euro per ogni anno nel prossimo triennio di trasmissione. L’incasso del triennio attuale si ferma, invece, a poco più di un miliardo di euro.