Jake Angeli non ha sangue italiano che scorre nelle sue vene, come confermano gli inquirenti nelle carte delle indagini

No, Jake Angeli non ha origini italiane come tutti i giornali avevano sottolineato

Ecco, ci siamo. L’ennesimo articolo costruito sul nulla che è stato smentito. Jake Angeli, l’ormai noto manifestante con le corna e sciamano di QAnon, non ha nemmeno l’ombra di sangue italiano nelle vene. Perché si è cominciato a dire che fosse così? Per il suo cognome, Angeli, palesemente italiano. Peccato solo che il legame con l’Italia di Jake Angeli – sfruttando il quale sono fioccati moltissimi meme – non sia mai stato confermato e, anzi, risulta essere smentito dalle indagini che hanno portato al suo arresto.

LGGI ANCHE >>> Il post della Meloni sulla chiusura dei social di Trump che la fa sembrare un’altra storia

Jake Angeli origini italiane: smentita la supposizione



Il legame di Jake Angeli con l’Italia, sul quale molte testate avevano addirittura basato i titoli parlando di lui – senza verificare la veridicità ma basandosi su quello che dicevano gli altri -, non esiste. Non esistono conferme ufficiali che il 33enne abbia origini italiane e, anzi, dai documenti delle indagini emerge come Jake Angeli sia solamente uno pseudonimo. Il suo vero nome è Jacob Anthony Chansley, come emerso dalle carte e dalle indagini che hanno poi portato al suo arresto.

Il tizio dell’assalto Capitol Hill vestito da ¿vichingo? è noto come Jake Angeli e questo è bastato a far scrivere quasi ovunque che avesse “origini italiane”. Gr*mell1ni ci ha fatto non uno ma due (!) BuongiornissimiKaffe pic.twitter.com/wlbXrlJRps — Dax (@Daxest) January 10, 2021

Le dichiarazioni del dipartimento della Giustizia

Il dipartimento della Giustizia, come ha sottolineato Luca Sofri – direttore del giornale online Il Post – ha resto noto che «Jacob Anthony Chansley, a.k.a. Jake Angeli, dell’Arizona, è stato accusato di essere entrato e rimasto volontariamente in un palazzo limitato senza l’autorizzazione della legge, entrando violentemente e creando disordine all’interno di Capitol Hill». Oltre che sui giornali la questione infondata delle origini italiane dello sciamano di QAnon aveva dato vita anche a moltissimi meme e battute social.

Lo sciamano cornuto, leader dei nipotini di Trump, Jake Angeli, ha origini italiane. Padane ? pic.twitter.com/YUIX9Scsri — Pinky (@Pinucci63757977) January 7, 2021

(Immagine copertina: IPP/zumapress washington)