La fascinazione social attorno all’Isola del gatto (che non esiste)

L'opera di un artista digitale è diventate virale e in tanti credono che quel luogo, con quella forma particolare, si trovi in Sardegna

Due laghi interni a formare gli occhi nel bel mezzo di una rigogliosa vegetazione verde. Due “spuntoni” di costa a formare le orecchie e la costa rocciosa che disegna la sua bocca. Questa è l’immagine dell’ormai famosa “Isola del gatto” che, però, non esiste. Negli ultimi giorni, sui social è diventata virale la fotografia che immortala dall’alto questo territorio incorniciato dal mare. In molti si sono chiesti dove si trovi questo posto da favola e in tanti hanno indicato la Sardegna come location. Non a caso, si parla di “Isola de su pisittu” (gatto in sardo). Peccato che quel luogo ameno non sia reale, ma frutto del lavoro di un artista digitale che l’ha plasmato utilizzando Photoshop.

L’immagine è di per sé straordinaria. Quella landa di terra nel bel mezzo di mare con tutte le sembianze fisiognomiche di un gatto. In tanti l’hanno condivisa (alcuni credendoci veramente, altri per mero dileggio social). Altri si sono spinti a chiamarla “Isola de su pisittu”, geolocalizzandola in Sardegna. Peccato che l’unica localizzazione attribuibile all’Isola del gatto sia un profilo social: quello dell’artista digitale francese Fabien Barrau.

Isola del gatto, l’immagine virale che in realtà è un fake

L’immagine è stata realizzata utilizzando il programma Photoshop ed è stata resa nota al grande pubblico nel luglio del 2018. E dopo oltre 4 anni, sui social italiana è emersa la narrazione su quest’isola che si troverebbe in Sardegna. Ma, ovviamente, non è così. Perché basta scorrere lungo la bacheca social di Barrau per capire il senso del suo lavoro: plasmare la realtà, modificandola per lanciare messaggi. E nel caso dell’Isola del Gatto, la spiegazione è nella caption social: «Qui i gatti vivono liberi come dei re. Tutti i gatti abbandonati e senzatetto del mondo sono accolti, curati e amati».

Il modello “Asinara”

Come detto, alcuni hanno creduto realmente all’esistenza di quest’isola. Altri, invece, hanno solamente alimentato questa narrazione distorta per puro gusto sarcastico e ironico. E, rimanendo in tema di satira, ecco che sui social è comparsa una nuova immagine: la vera forma dell’isola dell’Asinara.