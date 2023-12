Intesa San Paolo: «Omnicanalità e customer journey sono le due tendenze da tenere ben presenti sui pagamenti digitali»

L'intervista a Raffaella Mastrofilippo, Head of Transactional Products and Payment Platforms di Intesa San Paolo

Nel corso della scorsa settimana, chi visita i canali social di Giornalettismo avrà notato tre sondaggi nelle stories. Abbiamo chiesto ai nostri lettori di rispondere a tre differenti sondaggi legati da un filo comune: i pagamenti. Abbiamo chiesto quale tipologia di pagamento digitale utilizzano quando effettuano un acquisto online, quale strumento usano per pagare nei negozi “fisici” e, infine, qual è il metodo di sicurezza preferito dagli italiani per operare online in sicurezza. I risultati di queste rilevazioni sono stati commentati da alcuni dei grandi protagonisti del Salone dei Pagamenti 2023 organizzato da ABI. Tra di loro, c’è anche Intesa San Paolo.

Intesa San Paolo e l’analisi delle tendenze dei pagamenti digitali

«È importante sempre in un concetto di omnicanalità – ha detto la dottoressa Raffaella Mastrofilippo, Head of Transactional Products and Payment Platforms di Intesa San Paolo -, sia chi paga sia chi accetta deve avere a disposizione e attivate tutte le forme di pagamento e tutti i canali, sia quelli tradizionali, sia quelli legati agli alternative payments». Dunque, bisogna aprirsi a più soluzioni, anche se c’è ancora uno zoccolo duro – tra gli utenti – che preferisce, per certi versi, sistemi di pagamento elettronici più tradizionali come le carte di credito e le carte di debito. Tuttavia, alcune recenti tendenze (e Intesa San Paolo ha presentato un anello per i pagamenti digitali che, oltre a essere un metodo efficace in sostituzione della carta, è anche un elemento di grande design) mostrano anche la ricerca, da parte degli utenti, di nuove e più moderne possibilità.

«L’uso dei pagamenti tramite carta sta crescendo. Gli italiani, in verità – spiega Mastrofilippo -, preferiscono le carte di debito. Ma stanno crescendo anche gli alternative payments o i meccanismi dove il cliente si trova più a suo agio per pagare. Si pensi al sistema degli ewallet che sono in crescita del 100% nell’ultimo periodo».

L’importante, in ogni caso, è operare sempre in sicurezza: «L’autenticazione a due fattori è un metodo efficace, insieme a tutti quelli che sono elementi di sicurezza che ci sono nelle transazioni online. Ma un altro aspetto fondamentale in ambito sicurezza è anche quello che noi, come Intesa, stiamo cercando di fare: guidare continuamente l’utente e dargli informazioni su come effettuare gli acquisti online e, in generale, rispetto all’operatività online».

Anche parlando di ultime tendenze si torna al concetto di omnicanalità. Conclude Mastrofilippo: «Bisogna poter pagare e accettare, sia sul canale fisico, sia sul canale online, quando le persone si trovano in mobilità. Ma poi c’è anche la customer journey: la costruzione di percorsi digitali per il cliente che, in autonomia, può acquistare la carta e attivarla dal divano di casa. E questo riguarda sia la parte consumer, quella dei privati, sia la parte delle aziende».