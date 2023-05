«Ci metto tutta me stessa, cercando di abbattere le insicurezze e gli ostacoli»

La storia dell’influencer marketing ha come data d’inizio, per gli studiosi anglosassoni, il 1760. La collaborazione “influente” dell’artigiano Wedgwood con la Regina Carlotta, moglie del Re Giorgio III, per un servizio da tè gli fece conquistare l’ambito titolo di “Queen’s Ware” (articoli della regina) per i suoi prodotti. L’influenza del gusto e dell’opinione della Regina Carlotta sul mercato, piccolo, di ceramiche per la nobiltà fece diventare la Josiah Wedgwood & Sons Ltd. una delle ditte ceramiste più importanti e influenti del Regno Unito.

Intervista a Vanessa Musumeci e il percorso dell’influencer

Da allora tante primavere sono passate, e diverse regine, più o meno influenti. Fatto sta che il modello in cui opera l’influenza di alcune personalità sulle decisioni di uno specifico target è rimasto lo stesso. Ci si affida a persone di fiducia, a qualcuno che sappiamo ci potrà consigliare nel modo migliore. Oggi le Regine sono state affiancate (sicuramente non sostituite) da influencer digitali, che tramite la creazione e condivisione di opinioni online acquistano autorevolezza agli occhi della comunità di naviganti.

«Metterci la faccia fa in modo che i followers ti ascoltino e che si facciano un’idea della persona che sei» – ci racconta Vanessa Mesumeci, content creator trentenne del sud della Sardegna, conosciuta su Instagram come @lericettedivane_.

Così descrive il suo progetto online: «Nel mio piccolo cerco di esprimere semplicità e spero di trasmettere attimi di allegria raccontando le mie giornate». Giornate colme quelle di Vanessa, immersa a tempo pieno nel mondo food dividendosi tra i fornelli di casa e quelli della ristorazione. A volte sembra quasi impossibile conciliare tutto, ma lei non si abbatte: «Gestisco il tutto ritagliandomi attimi di tempo. Lavorare, specie nella ristorazione, porta molta stanchezza e a volte questo influisce sul rendimento e la fantasia. A volte mi ritrovo a cucinare all’una di sera, dopo una giornata pesante, quelle in cui immagini solo di buttarli nel letto, per intenderci. Ma la soddisfazione più grande arriva quando, quel tempo dedicato viene apprezzato e mi solleva da ogni fatica!».

L’apprezzamento per le proprie creazioni, culinarie e di contenuto digitale, è una componente fondamentale che spinge i creator a continuare in una attività estenuante che porta via tempo e rosicchia risorse. Ci dice Vanessa che «per me @lericettedivane è una pagina di sfogo, metto me stessa, cercando di abbattere le insicurezze e gli ostacoli che io stessa, per carattere mi impongo, mi sprona tanto!». A questo aggiunge anche la componente relazionale dell’attività da influencer: «è un modo per trovare persone e conoscerle. Una grande soddisfazione, ci tengo tanto e spero di arrivare lontano e di abbracciare fisicamente tutte le persone che vorranno, perché senza di loro non esisterei».

Questo è il motivo per cui Vanessa ha anche deciso di accantonare in questo momento l’attività da blogger, concentrandosi totalmente su Instagram, specificando che il motivo è che «c’è un contatto diretto con i followers». Qui lei mostra le sue giornate, cercando di trasmettere positività e attimi di gioia da condividere con la community. Instagram le permette inoltre di mostrarsi in video, di “metterci la faccia”: «associare un profilo ad una persona ti dà modo di farli affezionare e trovo che sia molto bello!».

L’importanza di una community

Se sul blog si predilige il testo e la parola, Instagram, nonostante i cambi di stile e formato, rimane una piattaforma estremamente legata all’immagine. Vanessa, a questo proposto, preferisce ancora creare contenuti fotografici piuttosto che video, soprattutto per questioni di tempo; nonostante questa sia la soluzione spesso più difficile tra le due. È molto complesso spiegare una ricetta usando solo materiale fotografico, ma Vanessa tenta di sopperire a queste mancanze in didascalia. «Per me è importare un set fotografico professionale, sto infatti cercando di costruirlo pian piano al meglio, ho tanta strada ma con impegno e dei corsi, potrei arrivare dove vorrei. Comporre foto di qualità è come ricreare una tela, ricca di colori e dettagli!» aggiunge.

Nonostante gli ostacoli che la vita quotidiana le mette davanti, Vanessa è molto solida nel voler continuare il suo progetto digitale: «L’idea di condividerle nasce dal fatto che mi piace cucinare. Trovo che esporre le mie ricette mi metta in contatto con le persone che mi leggono, ed è sempre un piacere quando le replicano!». La relazione creata con la sua community è un elemento cardine della sua attività, un legame emotivamente potente tra creator e utente: «È come se prendessero un pezzo della mia passione e del mio tempo e lo facessero loro».