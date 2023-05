Dalla passione per la cucina a un progetto sui social: la storia di Giulia Senese

La vita di Giulia si divide tra i social, come food content creator, e i suoi studi universitari in consulenza del lavoro. Da quando ha iniziato nel 2020, il suo profilo TikTok ha superato i 70k followers

Per molti, il lockdown è stata un’occasione per lanciarsi in nuove avventure. Lo è stata anche per Giulia Senese, food content creator, che a marzo 2020 ha deciso di aprire un profilo su TikTok per proporre le sue ricette. Del resto, seguendo molti food influencer e avendo una grande passione per la cucina, perché non provare a creare un progetto sui social?

Effettivamente, la sua intuizione è stata corretta. La crescita sui social – come spesso accade – è stata graduale. Poi, tra aprile e maggio del 2022, ha iniziato a cambiare il modo di editare i video, rendendoli più brevi ed esteticamente più “appetibili”. Da lì, il boom: i video sono diventati virali e il numero di followers è iniziato ad aumentare notevolmente. Ad oggi, ha raggiunto quasi 73k followers su TikTok e 125k su Instagram.

LEGGI ANCHE > Il cibo instagrammabile è un trend ancora in voga?

Separare la vita online da quella offline

Nonostante la sua grande passione per la cucina, Giulia nella vita privata fa tutt’altro. Da piccola sognava di diventare un’archeologa, ma oggi studia all’università per diventare una consulente del lavoro. La divisione netta tra la sua vita privata e la sua vita sui social è ben chiara anche nell’approccio che ha nella pubblicazione dei contenuti. Nei suoi profili pubblici, @juless.cooking su Instagram e @jules.s su TikTok, pubblica ricette e consigli culinari. Nel suo profilo privato, invece, il suo tone of voice cambia completamente: pubblica, sporadicamente, solo foto personali e contenuti che, appunto, riguardano la sua vita privata.

Quando, con la viralità, arrivano gli haters

Avere un progetto sui social porta inevitabilmente a una maggiore esposizione. Da quando i suoi video sono diventati virali, Giulia ha imparato a fare i conti con i cosiddetti haters. A volte, infatti, le capita di trovare sui suoi profili commenti poco educati, offese o insulti. E si auspica che, prima o poi, possano essere incrementati dei filtri o dei provvedimenti che possano limitare i commenti di odio. Un’iniziativa che, nel (prossimo) futuro, ci aspettiamo un po’ tutti.