Dal blog ai social: l’evoluzione di Blog Tivvu

Nato nel 2008, il blog di Emanuela Longo e Valentina Gambino pubblica news dal mondo della tv, del gossip e dello spettacolo. Dieci anni dopo, nel 2018 hanno deciso di sbarcare sui social per creare una community affezionata al loro progetto e per farsi conoscere in prima persona

Se siete appassionati di gossip non potete non conoscere Blogtivvu.com. Il blog di Emanuela Longo e Valentina Gambino che da 15 anni è in prima linea sulle notizie del mondo della televisione e del gossip, con un occhio di riguardo al mondo social e LGBT. Emanuela e Valentina hanno da sempre una cosa le accomuna: la passione per la scrittura e per il mondo televisivo. Emanuela ha sempre lavorato online. Ha vissuto sulla sua pelle il passaggio dai forum ai blog e, negli anni dell’università, è riuscita a diventare una blogger “professionista”. Valentina, da quando ha memoria, scrive di televisione, gossip, cinema e musica. Che, poi, sono anche gli argomenti principali di Blog Tivvu.

Blog Tivvu e il passaggio dal web ai social

Da quando è nato, nel 2008, Blog Tivvu è sempre stato un blog. Ma, con l’avvento dei social, per Emanuela e Valentina è stato naturale portare il loro progetto editoriale anche lì. L’intento è stato chiaro: quello di sviluppare una community intorno a Blog Tivvu, soprattutto su Instagram.

Di recente, invece, hanno deciso di utilizzare anche TikTok. Lì, oltre a far crescere la community che avevano già creato su Instagram, sono passate a uno step successivo: farsi conoscere personalmente come “Emanuela e Valentina di Blog Tivvu”.

A giudicare dai risultati, le loro valutazioni sullo “sbarco sui social” sono state più che corrette. Ad oggi, hanno conquistato un pubblico di oltre 55k followers su Instagram e quasi 30k su TikTok.

Il rapporto di Emanuela e Valentina con i social



Emanuela si definisce una persona riservata e trasmette la sua riservatezza anche sui social, sia pubblici che privati. A volte, le è anche capitato di pensare di chiudere i suoi profili privati perché credeva di non aver più nulla da dire. Ma, per fortuna, era solo un’illusione.

Valentina, invece, conferma di utilizzare nel privato lo stesso tone of voice che utilizza per Blog Tivvu. La pignoleria, a quanto pare, è il suo forte! Ma, insieme a Emanuela, riesce comunque a smorzare le osservazioni di chi, commentando i loro articoli in DM, utilizza spesso toni troppo critici nei confronti dei personaggi del momento. Del resto, la critica è lecita, ma l’odio online va oltre. E le autrici di Blog Tivvu hanno perfettamente in mente qual è la linea di confine.