Biccy, il sito leader dell’intrattenimento in Italia che cerca la connessione con i propri followers

Il progetto nasce nel 2009, grazie all'intuizione di Fabiano Minacci e Anthony Festa. Nel primo numero di Under the Reels, vi presentiamo questa solida realtà del web

Molti di voi li conosceranno sotto lo pseudonimo Biccy, ma solo gli appassionati sapranno che la vera anima pulsante del Blog porta il nome di Fabiano Minacci e Anthony Festa. Se è vero che il colore interagisce con le emozioni umane e che ognuno rappresenta uno stato d’animo differente, non abbiamo alcun dubbio che la tinta di Biccy sia un total Pink. Ma non un rosa tenue o una sfumatura pastello, bensì una vernice rosa fluo sfacciata e irriverente proprio come i suoi ideatori.

La scheda di Biccy

D’altra parte Anthony e Fabiano portano il peso di aver istituito per la prima volta in Italia nel 2009, un progetto capace di presidiare il gossip, la tv e la musica, dando particolare risalto alla comunità LGBTQ+ e all’intrattenimento in generale (a patto che le notizie sguazzino nel sano trash italiano!)

Dunque riuscire ad accontentare una mole così ampia di lettori in cerca di succose flash news potrà sembrare un’impresa ardua, ma l’impegno e la creatività che da sempre hanno contraddistinto i sogni di Anthony e Fabiano ha permesso ai due di farne un vero e proprio lavoro, capace di interagire con migliaia di utenti. In fin dei conti è questo che riesce meglio al mondo digitale, arrivare laddove le singole voci sarebbero flebili. E sebbene l’identità di Biccy conservi spiccata ironia e sarcasmo, è fondamentale per i suoi ideatori che essa veicoli al meglio pensieri e valori inclusivi.

Biccy non può e non deve essere imparziale riguardo ai temi che affronta, se si tratti dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip o di una tematica più sensibile poco importa, ciò che contraddistingue questa realtà dalle altre non è la presenza in rete ma la vera connessione con i propri seguaci, che adorano proprio questa schiettezza.

D’altra parte chi rispetta tutte le regole del gioco perde ogni divertimento, giusto? E Antony e Fabiano riescono a vincere ogni singola partita, puntando a una libera espressione volta al divertimento ma mai alla derisione. Perché è questo che fa la differenza in un mondo spietato come quello di internet: non limitare il proprio pensiero a patto che esso non danneggi gli altri.