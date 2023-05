Come nasce @lericettedivane: il progetto social di Vanessa Musumeci

C’è una cosa che, ovviamente, accomuna tutti i food content creator: la passione per la cucina. Non tutti, però, vengono dal mondo della ristorazione, anzi. Spesso seguono altri percorsi di studio o fanno altri lavori. Per loro, cucinare è semplicemente una valvola di sfogo trasformata in un progetto sui social. In questo contesto, Vanessa Musumeci, sui social @lericettedivane, sembra quasi un’eccezione. È stata una cameriera e tuttora lavora nel mondo della ristorazione. Come se, per lei, questa fosse una vocazione.

LEGGI ANCHE > Come crescere sui social se sei un food content creator

Il suo progetto sui social è iniziato così: cucinando da sempre, ha voluto mettersi in gioco. E oggi gestisce un profilo Instagram da oltre 40k followers.

In equilibrio tra il successo e i numeri che oscillano: una vita da content creator. La storia di Vanessa Musumeci

Vanessa ha iniziato a capire che il suo progetto stava decollando quando, oltre a condividere i suoi post, le persone che la seguivano iniziavano a replicare le sue ricette. Da lì, non si è più fermata. Il suo tempo libero lo dedica a cucinare, creare nuovi piatti, editare foto e video. Tutto per far sì che il suo progetto cresca.

Ma, diciamoci la verità, non sempre l’impegno che mettiamo in quello che facciamo viene ripagato. Soprattutto sui social, che – per il cambiamento continuo delle regole dell’algoritmo – non garantiscono mai una crescita costante. E, inevitabilmente, anche Vanessa ha dovuto fare i conti con questo problema. Si è dovuta scontrare con una mole di impegno che, per un certo periodo, non è stato ripagato dai “numeri” di Instagram. Quei numeri che, soprattutto per i content creators, diventano quasi un’ossessione.

Andare per la propria strada

Ma Vanessa è riuscita ad andare oltre il costante monitoraggio dei followers. Ha capito che la crescita è un processo graduale e il tempo è un prezioso alleato. E andare per la propria strada è sempre la cosa giusta da fare. Nel frattempo, ha capito che riesce a sentirsi pienamente sé stessa quando impasta in cucina. E si vede dal suo profilo che ci mette il cuore.