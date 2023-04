«Ognuno crea la sua immagine come meglio crede e rispetto a quello che vuole trasmettere»

Ballerina, food lover, content creator e conduttrice TV: quante anime creative contiene Daniela Ribezzo? Tantissime a giudicare dal suo percorso nel mondo dello spettacolo e dei social in questi anni. Nel 2015 entra come concorrente nella categoria danza del programma Amici di Maria De Filippi: un infortunio non le permette di arrivare al serale ma non frena la sua creatività. La passione per il ballo si alterna a quella per la pasticceria, che la porta a partecipare e vincere l’edizione 9 di Bake Off Italia nel 2021.

Intervista a Daniela Ribezzo: le esperienze tra i media tradizionali e i nuovi media

L’anno dopo diventa parte dello staff dietro le quinte del programma tv Giusina in cucina. Interessante palestra televisiva per Daniela, che rappresenta per lei un tenero ricordo: «Giusina è meravigliosa. È stato bellissimo vedere nei suoi occhi la gioia di festeggiare la sua centesima puntata con una mia torta e le voglio bene davvero!». Ultima tappa del percorso televisivo è l’attuale conduzione di Lo spazio per il dolce su Food Network. Un programma tutto suo dove può esprimersi in pienezza, con ricette da lei selezionate dalla tradizione nazionale e internazionale.

Nella sua vita pubblica non c’è solo la tv, bisogna ricordarlo: Daniele alterna le sue apparizioni sul piccolo schermo a una attivissima vita online come content creator del settore food. «Io credo assolutamente che la TV sia un trampolino di lancio molto importante per “sbarcare” nel mondo social e far sì che la tua passione possa arrivare e sia condivisibile con tante persone» – ci racconta, sottolineando come il suo successo online sia legato storicamente alla sua popolarità televisiva. L’esperienza «breve e intensa» di Amici le ha aperto le porte per il mondo digitale, ma senza trascinarla totalmente dentro.

La sua avventura social si può infatti far iniziare ufficialmente dopo il programma di Benedetta Parodi, che le ha permesso di acquisire popolarità e di conseguenza una community online: «La gente continua a seguirmi, a conoscermi e ad apprezzare molto le ricettine che propongo».

Un rapporto che è in continua evoluzione, che Daniela definisce “contrastante”, ma che migliora con il passare del tempo. Per lei, infatti, risulta ancora difficile entrare nelle dinamiche complesse del mezzo soprattutto se, come ci confessa, «quando pensi di aver capito la maggior parte delle cose, non è comunque abbastanza!».

Cosa unisce il mondo della tv e quello dei social

Ad ogni modo, negli ultimi anni le connessioni tra mondo dello spettacolo e social network si sono fatte sempre più strette, i creativi rimbalzano da un mezzo all’altro continuamente. Un rapporto intenso, ancora da indagare. Facile chiedersi a questo punto se possa esserci differenza per una content creator nel destreggiarsi tra queste due realtà. «Non cambia nulla!» ci risponde sicura Daniela, che aggiunge come riesca ad essere se stessa senza troppi problemi in entrambi i contesti. Nulla in questo momento la fa sentire a disagio, esprimendo una forte consapevolezza del suo lavoro, dove «ognuno crea la sua immagine come meglio crede e rispetto a quello che vuole trasmettere». La ricetta? «Quello che conta è essere genuini sempre, indipendentemente dalle situazioni».

La sua spontaneità si evince sicuramente sui suoi profili Instagram, dove porta la sua personalità, la sua Puglia, le sue passioni e la sua casa. Il suo musicale accento foggiano la rende agli occhi del pubblico verace e naturale, semplice e vicina. Una scelta che avrebbe potuto limitarla, soprattutto in contesti che richiedono ancora un uso della lingua ingessato, e che invece è diventata il suo punto di forza. Il motivo è che, come ci spiega, «anche cambiare il proprio accento e il modo di parlare potrebbe fare uscire una te diversa, nella quale neanche tu stessa ti riconosci. Chi mi vuole mi accetta così come sono, sempre».

In un mondo, quello della tv, dove spesso una spiccata connotazione geografica di un personaggio può risultare ingombrante o ridurti a macchietta, Daniela ha trovato online il suo spazio di espressione prediletto: «Riesco a esprimere sempre e in totale libertà il mio patrimonio regionale proprio perché, ancora oggi, lo scambio di tradizione e la condivisione è una cosa che accomuna tante persone e questa è una cosa molto bella!».