Viaggiare sì, ma con gusto: la storia dei Borghingordi

Se siete amanti del buon cibo e dei borghi italiani, immaginate di poter trovare un solo profilo che possa unire entrambe le vostre passioni. Andrea Razeto e Cristina Puleo, sui social @borghingordi, avranno sempre il consiglio giusto su cosa mangiare, in quale luogo e a che prezzo.

Da borghi.advisor a borghingordi: uno spazio nato per colmare le distanze

Quando Andrea e Cristina hanno iniziato a frequentarsi, avevano già individuato una passione in comune: l’amore per la scoperta e per i viaggi. A febbraio 2021 Andrea si è trasferito all’estero per lavoro e, a maggio dello stesso anno, è nata l’idea di quello che all’epoca era “borghi.advisor”, che oggi – come sappiamo – si è trasformato in “borghingordi”.

All’inizio, questo spazio sui social era per entrambi un modo per colmare le distanze. Li aiutava a ricordare i bei momenti passati insieme e a programmare quelli futuri. Oggi il loro progetto è quasi un lavoro a tempo pieno, anche se entrambi “durante il giorno” lavorano in azienda.

Il momento della “svolta”, tra i limiti dei social network e il confronto con la community

Per Cri e Andre il “momento di svolta” è racchiuso, più che altro, in una percezione: quando si sono resi conto che l’obiettivo che si erano prefissati era realmente raggiungibile. Mentre i followers crescevano e i contenuti che pubblicavano erano apprezzati, hanno realizzato che questo progetto avrebbe permesso loro di fare tantissime nuove esperienze. E così è stato.

Ma la crescita del profilo li ha portati a dover fare i conti con due tipi di problemi. Il primo è quello che riguarda un po’ tutti gli account di successo: gli haters, che oggi i @borghingordi hanno imparato a gestire. Il secondo, invece, è stato scoprire che i social siano delle piattaforme adatte a condividere contenuti, ma non a crearli.

I creators come loro, che devono montare ed editare video, sono infatti costretti ad appoggiarsi ad altre app per creare dei contenuti da condividere sui social. Nel frattempo, nonostante le piccole criticità, Cristina e Andrea continuano a raggiungere nuove mete e nuovi obiettivi. Hanno scritto il loro primo libro, ‘Sai Dove..?’, che chissà davvero dove li porterà. Sicuramente lontano.