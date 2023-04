Gabriella Korchmaros, quando la passione per i viaggi diventa un lavoro sui social

Viaggiare per ritrovare se stessi: la ricetta di @whereyouneedtobe per la sua community, tra itinerari e consigli pratici

A guardare il suo profilo, viene voglia di preparare la valigia e partire. Eppure Gabriella Korchmaros, sui social @whereyouneedtobe_, è riuscita a far diventare la sua passione per i viaggi un lavoro. Il suo primo lavoro.

Da New York a infinite destinazioni

Un po’ come tutti, Gabriella ha sempre voluto condividere le foto dei suoi viaggi su Instagram. Ma, a differenza di molti, ha raggiunto i suoi primi 2mila followers nel 2018: durante un viaggio di due mesi a New York. Poi, in pieno lockdown, è dovuta rimanere in Finlandia. E da lì, condividendo video su TikTok e poi su Instagram, il suo profilo non ha più smesso di crescere. Ad oggi, la seguono 127mila persone su Instagram e 315mila su TikTok – alle quali dà consigli e suggerisce luoghi da visitare – che sognano a occhi aperti ad ogni suo post.

Ormai, Gabriella è una travel creator a 360 gradi. Ha un blog, un profilo su tutti i principali social network e anche una community su Telegram, per scambiarsi consigli di viaggio utili. Decisamente un lavoro a tempo pieno, anche se – sulla carta – è un ingegnere.

Whereyouneedtobe_: uno stile di vita

Nonostante questo aspetto emerga poco sui social, Gabriella è anche una persona molto introspettiva. E il nome che ha scelto sui social, Whereyouneedtobe, rispecchia a pieno questa parte del suo carattere. In queste parole è sottinteso tutto il suo modo di vedere l’esistenza. Secondo lei, infatti, la vita è un viaggio continuo alla ricerca dei luoghi dove abbiamo bisogno di essere. Con un unico scopo: essere in pace con noi stessi.

E lei la dimensione in cui si sente totalmente sé stessa l’ha trovata: quando è in viaggio, a contatto con la natura e gli animali. Ed è esattamente la versione di sé che immaginava quando era piccola: libera e felice.

Quella stessa versione che oggi noi guardiamo sui social, con lo sguardo rivolto verso un tramonto mozzafiato e con un vestitino leggero addosso. Che, oltre che libera, sembra effettivamente anche felice.