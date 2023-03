La lettera di 8 primi ministri ai Big Tech contro la disinformazione generata dalla AI

“Care Big Tech vi scrivo”. Dorin Recean (Moldavia), Petr Fiala (Repubblica Ceca), Eduard Heger (Slovacchia), Kaja Kallas (Estonia), Krišjānis Kariņš (Lettonia), Mateusz Morawiecki (Polonia), Ingrida Šimonytė (Lituania) e Denys Shmyhal (Ucraina). Questi sono gli otto nomi dei Primi ministri che hanno firmato e pubblicato una lettera aperta indirizzata ai CEO delle grandi aziende tecnologiche. Si parla di disinformazione (soprattutto relativa alla guerra della Russia contro Kyiv) attraverso le piattaforme online e di come ci sia la necessità non solamente di un’azione più aggressiva e di una moderazione ancor più efficace, ma anche di un intervento per evitare che social network e motori di ricerca veicolino informazioni sbagliate (e false) utilizzando i deepfake generati dall’intelligenza artificiale.

La lettera si apre con un invito all’intervento da parte delle aziende che, secondo gli otto primi ministri, dovrebbero agire in modo più concreto nella lotta contro le fake news.

In an open letter by eight European leaders to #bigtech companies, we stress the urgent need to take more efficient steps against disinformation.

Social media should not be used to destabilise democracies. Tech platforms also have a responsibility to make sure it doesn’t happen. pic.twitter.com/2uLxKPXSkP

— Kaja Kallas (@kajakallas) March 29, 2023