Il video della frase razzista di una professoressa del PoliMi ai suoi studenti

Non si può ridurre quanto accaduto al Politecnico di Milano – nella sua versione digitale, vista la didattica a distanza – a un momento di nervosismo da parte di una docente. Un professore, infatti, ricopre un ruolo ben preciso e non può scivolare in espressioni razziste rivolte ai suoi studenti. Questo precetto – fondamentale per chi occupa un ruolo di primo piano nell’istruzione – sembra esser sfuggito a una professoressa del PoliMi che qualche giorno fa, durante una lezione video a distanza, si è sfogata con un epiteto discriminatorio. E privo di senso. Ed è così che è nata la protesta degli stessi studenti dopo le insulti razzisti Politecnico Milano.

La notizia è iniziata a circolare nel corso della giornata di ieri, mercoledì 9 dicembre, e oggi è stato anche condiviso il video di quanto accaduto durante una lezione online. A pubblicare il video, attraverso Telegram, è stato il canale Didattica a distanza che ogni giorno mostra tutti gli ‘incidenti’ (alcuni comici, altri gravi, come in questo caso) che avvengono durante le lezioni online.

Insulti razzisti Politecnico Milano, la frase choc della professoressa

Contestualizziamo. Durante la lezione a distanza, come si vede nel video, alcuni studenti hanno mandato alcuni messaggi in chat chiedendo alla professoressa di girare i fogli per rendere più visibile (e comprensibile) la sua spiegazione. A quel punto, però, la docente ha perso la pazienza e ha pronunciato l’orribile frase: «Basta, non sono il vostro schiavo negro». Fino a qualche ora fa, questa storia era arrivata solo dalla denuncia della pagina Facebook Studenti Indipendenti Politecnico.

Ora, però, non c’è più solo il loro racconto. C’è, infatti, anche il video di quegli istanti in cui la professoressa pronuncia quella frase rivolta si suoi studenti. Sembra inevitabile il richiamo ai dirigenti dell’Università dopo quanto mostrato.

