Le vittime inconsapevoli dei feticisti su social e app per vendere e comprare indumenti

Ci sono segnali per riconoscere le persone che stanno provando a estorcere fotografie per per secondi fini

Depop è una piattaforma molto celebre tra millennials e generazione Z quando si tratta di vendere prodotti originali o di seconda mano per racimolare qualche soldo extra. Con un layout simile a quello di Instagram, Depop è una delle più celebri app di questo tipo sin da quando è nata – nel 2011 -. Con ben 21 milioni di users sulla piattaforma, col tempo, si sono intrufolate tra loro anche persone a cui non importa né vendere né comprare, solo ottenere fotografie per il proprio piacere personale. Ecco che allora emerge il fenomeno dei feticisti su Depop – e altre piattaforme simili – che prende il nome di fetish mining.

LEGGI ANCHE >>> L’utente consiglia all’app IO di rivolgersi a Pornhub, la risposta: «Ci aiuterà a rilassarci»

I feticisti su Depop ottengono foto senza consenso

Ottenere foto che possano stuzzicare la fantasia dei feticisti e soddisfare le loro pulsioni sessuali è molto semolice: è sufficiente interessarsi dell’acquisto di un paio di scarpe e domandare ulteriori fotografie in cui il prodotto si veda indossato. Ecco che allora arrivano testimonianze di conversazioni dal social ed emerge come le vittime preferite siano giovani donne cui viene chiesto di indossare le scarpe che stanno vendendo e farsi una foto da inviare perché il compratore possa meglio comprendere come stanno indossate.

Si chiama fetish mining

La tattica è quella di fingersi interessati al prodotto chiedendo però foto delle scarpe indossate. Una volta ottenuto quello che vogliono, i feticisti rivelano di non volere più il prodotto e la vittima di fetish mining ha – inconsapevolmente – fornito materiale che verrà utilizzato per scopi personali. Materiale che, in sostanza, è stato estorto con l’inganno. Oltre che con le scarpe può succede anche con i vestiti e sono molti i giovani e giovanissimi che testimoniano di essere stati vittima di fetish mining, ancora di più quelli che – invece – lo sono inconsapevolmente ed è per questo che è importante parlare del fenomeno. Individuare questi profili è complicato e Depop incoraggia i suoi utenti a segnalare qualsiasi attività o richiesta sospetta così che possano essere fatte le opportune verifiche.