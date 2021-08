C’è un nuovo modo per fare pubblicità su Instagram (e vendere il prodotto direttamente sul social)

Allarme rosso per gli influencer. O meglio, un piccolo segnale per invitarli sin da subito a modificare le loro strategie. Negli ultimi anni, infatti, le promozioni sponsorizzate passano sempre di più attraverso i canali social, tanto da essere appositamente regolamentate dalle piattaforme (che hanno cercato così di mettere un argine alla deriva degli adv nei feed dei vari utenti). Instagram resta comunque il social network ideale per le partnership e le sponsorizzazioni, ma tutto questo potrebbe subire una decisa e decisiva modifica a brevissimo. Sin dal 2020, infatti, il social network di proprietà di Facebook ha messo online la propria piattaforma di e-commerce, Instagram Shops, per cavalcare l’onda lunga dell’esplosione di questa tipologia di rapporto owner-cliente causata dai lockdown in pandemia. Ora, stando a quanto risulta ad alcuni siti verticali specializzati, il prossimo passo potrebbe essere quello di inserire anche degli adv nativi, su cui i potenziali venditori possano promuovere i propri prodotti.

Instagram Shops e la possibilità di postare delle pubblicità native su app

Il progetto si chiamerà Ads in Instagram Shops, si tratterà di immagini o di slideshow che mostrano una pubblicità di un prodotto specifico. Questi materiali multimediali potranno essere fruiti dai clienti soltanto nell’app del social network (tutta la parte dell’e-commerce di Instagram, infatti, esclude deliberatamente la versione desktop). Le pubblicità così concepite – al momento Ads in Instagram Shops è ancora in fase di test negli Stati Uniti – saranno basate sull’esperienza dell’utente di Instagram, che non si vedrà di certo invadere la timeline di annunci pubblicitari, ma che avrà a disposizione degli specifici adv in base al suo “storico” di consumo (magari perché cliente di quello specifico produttore e/o creator che mette in vendita su Instagram Shops i suoi prodotti).

Sembra, quindi, una mossa per monopolizzare anche il settore della pubblicità che, al momento, è abbastanza una giungla su Instagram e sui social network in generale. Le aziende, fino a questo momento, hanno sfruttato volti e storie degli influencer con una vasta audience, permettendo loro di fare i prezzi (i più disparati) per le sponsorizzazioni e le partnership. Cosa succederà ora che le aziende avranno la possibilità di inserire i propri annunci sull’e-commerce di Instagram? E come cambierà il mestiere dell’influencer?