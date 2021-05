L’e-commerce su TikTok punterà alla generazione Z

L’e-commerce sbarca anche su TikTok e coinvolgerà soprattutto la generazione Z – principali user del social cinese – permettendo di monetizzare i tanti contenuti virali che nascono sulla piattaforma. Già nel 2020 il potenziale di TikTok in tal senso è emerso pienamente: tramite le sfide di TikTok marchi come JW Anderson e Gucci hanno ricevuto una grandissima attenzione. Il social cinese sta quindi pianificando di aggiungere una serie di funzionalità per permettere ai creator di fare pubblicità e monetizzare sfruttando anche il meccanismo dell’e-commerce.

LEGGI ANCHE >>> Anche Twitter ammicca all’e-commerce

L’e-commerce TikTok che prenderà la generazione Z

Come confermato da TikTok stesso a Vogue News, sono in arrivo una serie di nuove funzionalità che renderanno il social – in tal senso – più simile a Facebook e Instagram e lo faranno entrare in concorrenza con gli altri anche su questo piano. Tra link di affiliazione e pubblicità create appositamente dai creator fino ad arrivare ai cataloghi delle marche più disparate (soprattutto di moda) in-app, si conta che la pubblicità su TikTok potrà giungere fino a 1 miliardo di utenti attivi al mese. TikTok, insomma, per la direzione che sta prendendo verrà utilizzato sempre più come Instagram.

La differenza maggiore starà nel pubblico raggiunto: ben oltre il 60% degli utenti TikTok fanno parte della generazione Z e – del resto – moltissimi degli influencer che contano più follower e interazioni hanno tutti tra i 16 i 21 anni. Instagram, invece, in questo senso è e rimane il social dei millennial.

TikTok scende in campo pubblicitario come concorrente di Facebook e Google

Il direttore globale di TikTok ha affermato che quello che si sta facendo «ha assolutamente senso dato il rapido aumento dei formati di social commerce su piattaforme come Facebook, Instagram e altre» soprattutto se si considera un recente sondaggio Media Reactions di Kantar che vede gli investimenti pubblicitari di TikTok destinati ad aumentare in maniera esponenziale nel 2021.

Tutto girerà attorno agli influencer, che si sono rivelati essere una parte importante sella piattaforma – proprio come su Instagram – facendo sì che buona parte del marketing su questi social non passi per la pubblicità tradizionale ma per quella affidata a queste figure. «Se le nuove funzionalità sono fatte bene in modo che il divertimento dello shopping si aggiunga all’intrattenimento della piattaforma – ha spiegato il direttore globale – questo offre sicuramente un potenziale che i marchi lungimiranti si affretteranno ad abbracciare».