Instagram sta testando una nuova funzionalità che ti consente di pinnare post sul tuo profilo

Il social starebbe testando una nuova opzione che permette di mettere post datati, che si trovano in basso nella griglia del profilo, in evidenza in alto

Instagram non si ferma mai. Solo qualche giorno fa vi abbiamo raccontato della modifica introdotta al suo algoritmo per premiare i contenuti più originali sulla piattaforma. Ora, la società – secondo quanto dichiarato dalla stessa a TechCruch, sta testando una nuova funzionalità che permette agli iscritti di aggiungere post specifici al proprio profilo sopra la griglia delle foto: Instagram permetterebbe, dunque, di posizionare i post in alto in evidenza. La nuova funzionalità è in fase di sperimentazione e solo alcuni utenti potranno, per ora, visualizzarla, in quanto selezionati sulla piattaforma. Questi, infatti, riusciranno a vedere un’opzione «aggiungi al tuo profilo» che potranno selezionare dal menu a tre punti accanto ai post.

Leggi anche > L’ultima modifica dell’algoritmo di Instagram “apprezzerà di più i contenuti originali”

Instagram testa la possibilità di mettere i post in evidenza, non più solo le storie

In un’email a TechCrunch, un portavoce di Meta ha dichiarato: «stiamo testando una nuova funzionalità che consente alle persone di inserire i post sul proprio profilo». La novità potrebbe essere davvero utile per dare la possibilità agli utenti di aggiungere un post specifico al loro profilo, post che, magari, è stato pubblicato indietro nel tempo ma ha ancora importanza per loro. La funzionalità, dunque, permetterebbe agli iscritti alla piattaforma di portare in alto un post che si trova tanto più in basso nella griglia delle foto, ma potrebbe anche servire ai creators, che pubblicano spesso contenuti, di mettere in evidenza un determinato post a cui tengono. I contenuti in evidenza non sono nuovi ma, attualmente, gli utenti hanno solo la possibilità di aggiungere igstories al proprio profilo, mentre questa nuova funzionalità permetterebbe di mettere in evidenza anche i post. La funzione che Instagram sta testando è molto simile a quella di Twitter «aggiungi al tuo profilo», che permette agli iscritti di appuntare un tweet in alto al loro feed personale. Pare che Instagram, come ha rilevato Alessandro Paluzzi, reverse engineer, stia sviluppando questa funzionalità da almeno alcuni mesi: «#Instagram sta lavorando sulla possibilità di aggiungere post nel tuo profilo», afferma in un tweet sul suo profilo.

#Instagram is working on the ability to pin posts in your profile 👀 pic.twitter.com/MkQhAXCBp6 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 29, 2022

Questa nuova opzione dei post pinnati arriva circa una settimana dopo che la piattaforma ha annunciato che sta testando su alcuni utenti la possibilità di rimuovere la scheda «recenti» dalle pagine dedicate agli hashtag. Fino ad ora, selezionando un hashtag, l’utente veniva indirizzato ad una pagina in cui poteva vedere il contenuto sotto tre categorie: «più popolari», «recenti» e «reels». Con questa modifica, alcuni iscritti da ora vedranno solo le schede «più popolari» e «reels» sulle pagine hashtag. Questo cambiamento potrebbe servire a promuovere ancora di più i reels, per prevalere sul rivale TikTok. Instagram ha anche annunciato il test di una nuova funzionalità che renderà più semplice per gli utenti scoprire e sostenere le cause sociali tramite gli hashtag direttamente.