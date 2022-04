L’ultima modifica dell’algoritmo di Instagram “apprezzerà di più i contenuti originali”

Instagram modifica l’algoritmo per apprezzare di più i contenuti originali

Così, Adam Mosseri, capo di Instagram, attraverso il suo profilo Twitter lancia la novità: «nuove funzionalità. Abbiamo aggiunto nuovi modi per taggare e migliorare il ranking: – Tag prodotto – Tag migliorati – Classifica per originalità I creatori sono così importanti per il futuro di Instagram e vogliamo assicurarci che abbiano successo e ottengano tutto il merito che meritano».

Mosseri ha richiamato l’aggiornamento allegando un video alla didascalia del suo post Twitter e affermando che il cambiamento era in linea con l’obiettivo più ampio della società Meta di responsabilizzare gli influencer: «se crei qualcosa da zero, dovresti ottenere più credito che se stai rimodellando qualcosa che hai trovato da qualcun altro», aggiungendo che «faremo di più per cercare di valutare i contenuti originali in modo più particolare rispetto ai contenuti ripubblicati». La novità arriva dopo che Instagram ha introdotto altre misure per incentivare i creators a realizzare post originali. Vi abbiamo già parlato di quando Instagram ha deciso di penalizzare i contenuti condivisi da TikTok per non consigliare contenuti random provenienti da altre piattaforme social. Ma il cambiamento attuale pare avere anche lo scopo di scoraggiare gli account che semplicemente aggregano e distribuiscono meme popolari e solo ripubblicano altri contenuti. Tra l’altro, la modifica interviene dopo che Meta è stata accusata da molti creators di avere delle dinamiche poco chiare circa il modo di Instagram di classificare i contenuti. La modifica si aggiunge, poi, ai cambiamenti del feed di Instagram dell’ultimo anno: Meta ha, infatti, introdotto consigli e account suggeriti nei feed degli utenti che non seguono quei profili.