Come Instagram aiuterà i genitori a supervisionare i figli quando usano il social

Instagram mette in campo nuovi strumenti e nuove risorse per aiutare i genitori a supervisionare i loro figli quando usano i social. I nuovi tools «sono stati progettati con il contributo di adolescenti, genitori ed esperti» e saranno utili per tutelare i ragazzi e le ragazze. Una nuova forma di parental control che in Italia arriverà nei prossimi mesi. «Gli strumenti di supervisione stanno iniziando a essere implementati a livello globale. Stiamo continuando ad aggiungere funzionalità per aiutare gli adolescenti a gestire meglio il tempo che trascorrono su Instagram con nuove spinte e nuovi promemoria per utilizzare la nostra funzione Take a Break (ndr “Prenditi una pausa”)», si legge nell’annuncio.

Come Instagram aiuterà i genitori

Nella “Parent Dashboard” i genitori, ma anche i tutori, potranno controllare chi viene seguito dai ragazzi e chi li segue a loro volta, bloccare le app che potrebbero essere inadeguate, controllare quanto tempo i figli trascorrono sulla piattaforma, impostare limiti di tempo e pause dall’app. Verrà lanciato inoltre il nuovo hub per l’educazione dei genitori, che includerà una guida agli strumenti di supervisione di ConnectSafely, per aiutarli a discutere della realtà virtuale con i loro figli. «È davvero incoraggiante sapere che Meta abbia ascoltato i giovani e i loro genitori e abbia creato strumenti che incoraggiano conversazioni tempestive. In Parent Zone, sappiamo quanto possa essere difficile per i genitori quando si sentono esclusi dai mondi digitali dei loro figli. Con questi nuovi strumenti, stiamo assistendo a un passaggio a una maggiore collaborazione tra famiglie e piattaforme e questo è un passo incredibilmente positivo», ha dichiarato Vicki Shotbolt, fondatrice e CEO di Parent Zone. Per gli adolescenti sono previsti inoltre suggerimenti mirati che li invitano a passare a un diverso argomento nel caso in cui stessero ripetutamente guardando lo stesso tipo di content nella sezione Esplora.

Su Instagram anche il Sensitive Content Control

Su Instagram arriva l’aggiornamento sul Sensitive Content Control, l’espansione che permette agli utenti di avere un controllo maggiore sulla visualizzazione dei contenuti sensibili. La scorsa estate, la novità era stata lanciata solamente nella parte “Esplora” di Instagram e permetteva alle persone di stabilire autonomamente quanto o quanto poco fosse sensibile un contenuto da vedere negli account non seguiti. Adesso, invece, la possibilità di vigilare maggiormente sul grado di sensibilità di foto, video e account, riguarderà tutte le sezioni dell’App. Il Sensitive Content Control ha tre opzioni, rinominate da Instagram da quando è stato introdotto il controllo per la prima volta. Tali opzioni sono: “More”, “Standard” e “Less”. “Standard” è lo stato predefinito che impedirà alle persone di vedere contenuti e account sensibili. “More” consentirà, invece, agli utenti di vedere quelli più sensibili, mentre con “Less” se ne vedranno ancora meno rispetto allo stato predefinito. Per i minori di 18 anni, l’opzione “More” non è disponibile.