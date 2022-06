Cos’è successo davvero a Lory Del Santo (che non si è autocommentata su Instagram)

La battuta che si sarebbe potuta fare, nella giornata di ieri, era che Lory del Santo si commenta da sé. È stata la prima reazione della maggior parte delle persone quando hanno visto, su Instagram, il suo profilo verificato che aggiungeva commenti di elogio alla sua persona, a corredo di post che commentavano la sua uscita dall’Isola dei Famosi. Ma era stata davvero Lory del Santo a scrivere quei commenti? In realtà no. Vediamo, allora com’è andata.

Lory del Santo e i commenti di auto-elogio: la verità dello staff

Lory del Santo, essendo ancora in Honduras, non ha a disposizione uno smartphone. Dunque, i commenti che sono arrivati a suo nome sono stati pubblicati dal suo staff. Non si tratta di commenti pensati, però, dai suoi collaboratori o dagli addetti alla sua comunicazione: nelle intenzioni avrebbero dovuto rappresentare la riproposizione di commenti positivi scritti dagli ammiratori dell’attrice.

«Si vuole precisare – hanno scritto i componenti del suo staff – che i commenti effettuati dall’account di Lory del Santo sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei direct. Per motivi di privacy sono stati rimossi i nomi degli account Instagram. Per chiarezza e verità pubblichiamo qui di seguito gli screenshot originali dei followers».

Nelle Instagram Stories, effettivamente, si mostrano dei messaggi i cui testi sono comparsi nei commenti pubblicati dall’account ufficiale dell’attrice. Tra l’altro, per chi si chiedeva come uno staff di comunicazione potesse incappare in un inconveniente così leggero, c’è stata una ulteriore precisazione: «Per staff si intendono persone vicine a Lory, in questo caso un’amica estranea a vere agenzie di social manager».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lory Del Santo (@lorydelsantoofficial)

Alcune cose sono state date per scontate in questa vicenda. Ma, quando si tratta di personaggi pubblici e soprattutto di persone che hanno una visibilità in programmi di intrattenimento molto seguiti, le leggerezze non vengono perdonate dal popolo dei social network. Basta poco, dunque, a diventare il principale argomento di conversazione, per un intero pomeriggio.