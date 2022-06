Su Instagram arriva il Sensitive Content Control per vigilare sui contenuti sensibili su tutta l’App

Su Instagram arriva l’aggiornamento sul Sensitive Content Control, l’espansione che permette agli utenti di avere un controllo maggiore sulla visualizzazione dei contenuti sensibili. La scorsa estate, la novità era stata lanciata solamente nella parte “Esplora” di Instagram e permetteva alle persone di stabilire autonomamente quanto o quanto poco fosse sensibile un contenuto da vedere negli account non seguiti. Adesso, invece, la possibilità di vigilare maggiormente sul grado di sensibilità di foto, video e account, riguarderà tutte le sezioni dell’App. «A partire da oggi, il controllo dei contenuti sensibili riguarderà tutte le sezioni, in cui forniremo le raccomandazioni. Oltre a Esplora, ora sarai in grado di controllare la quantità di contenuti e account sensibili in Ricerca, Reels, Account che potresti seguire, Hashtag Pages», si legge nell’annuncio.

Il Sensitive Content Control ha tre opzioni, rinominate da Instagram da quando è stato introdotto il controllo per la prima volta. Tali opzioni sono: “More”, “Standard” e “Less”. “Standard” è lo stato predefinito che impedirà alle persone di vedere contenuti e account sensibili. “More” consentirà, invece, agli utenti di vedere quelli più sensibili, mentre con “Less” se ne vedranno ancora meno rispetto allo stato predefinito. Per i minori di 18 anni, l’opzione “More” non è disponibile. L’aggiornamento sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane. Niente più brutte sorprese, dunque. Saranno le persone a stabilire, a loro discrezione, quali content visualizzare sul loro social. Un aspetto da non sottovalutare, specialmente per i genitori troppo spesso preoccupati sull’uso delle piattaforme da parte dei loro figli, soprattutto se minorenni.

I provvedimenti presi da Instagram e Tik Tok sui contenuti sensibili

I contenuti sensibili sono sempre più sotto la lente di ingrandimento delle big tech. Dalle guide per i genitori che Instagram ha cominciato a distribuire alla modifica dell’algoritmo TikTok che impedisce di mostrare troppo spesso contenuti lesivi per il benessere delle persone, le piattaforme sembrano dedicare al tema un’attenzione sempre maggiore. Per quanto riguarda Instagram, alcuni senatori degli Stati Uniti hanno già affermato che le guide per i genitori e le ultime novità introdotte – compreso l’inserimento del time per gestire la permanenza dei minori sulla piattaforma – sono solo un modo per «spostare l’attenzione dai propri errori». L’azione di TikiTok sembra essere invece – almeno sulla carta – più strutturale. Andare ad agire sull’algoritmo che influisce su come vengono presentati i contenuti significa, infatti, agire su quello che finora ha sempre funzionato e ha portato profitti all’azienda, apportando un vero cambiamento. L’obiettivo è quello di ottenere di un algoritmo che diversifichi i contenuti proposti non solo sotto il punto di vista dei creator e degli audio ma anche degli argomenti che, se troppo ripetitivi, potrebbero causare danno alle persone.