Grazie a una legge francese, scopriamo «l’indice di riparabilità» dei dispositivi Apple

Non è proprio una bellissima scoperta, in verità. Semplicemente perché ci mette di fronte a una realtà che è difficile da accettare: il nostro dispositivo Apple, sia esso un iPhone, un tablet o un Mac, è molto difficile da riparare. Lo avevamo, forse, già intuito (viste le cifre astronomiche che vengono richieste ogni qualvolta una componente del nostro smartphone con la mela o del nostro computer venga meno nella sua funzionalità), ma adesso abbiamo un parametro – o meglio, una serie di parametri – per misurarlo concretamente: insieme, questi parametri costituiscono l’indice riparabilità Apple. Il tutto grazie a una legge francese che opera nell’ambito più vasto della transizione ecologica.

Indice riparabilità Apple, come si calcola

Nella versione francese del suo sito, in seguito all’approvazione della legge, Apple è stata costretta ad aggiungere una pagina in cui rendere pubbliche le valutazioni dei suoi dispositivi attualmente in commercio sul territorio. Il 1° gennaio, in Francia, è entrata in vigore la legge anti-spreco, che punta – tra le altre cose – a recuperare il più possibile anche i dispositivi tecnologici. Attualmente, secondo le stime del governo transalpino, il recupero dei devices ammonta al 40%: l’obiettivo dell’esecutivo è quello di portare questa percentuale al 60%.

Tra i vari parametri che sono stati inseriti all’interno di questo elenco, ci sono quelli che misurano la facilità di smontare un dispositivo, la possibilità di farlo attraverso rivenditori non centralizzati, la disponibilità, sul mercato, di pezzi di ricambio. I valori più bassi riguardano gli iPhone: se la nuova linea dell’iPhone 12 si attesta a un tasso di riparabilità di 6 su 10, i modelli precedenti non superano la sufficienza, fermandosi a un punteggio di valutazione di 4 su 10. I Mac, generalmente, hanno tassi più alti che oscillano intorno al valore di 6.

Su questa pagina, è possibile scoprire gli indici di dispositivi come iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE, iPhone XR, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus e iPhone 7; mentre sono disponibili i valori anche per i vari Mac Book (Pro e Air) di diverse dimensioni (13 e 16 pollici) e di diverse generazioni.

Tuttavia, occorre comunque fare una tara di questi valori. Uno dei punti deboli di questa legge francese anti-spreco è, infatti, che nonostante i parametri richiesti siano abbastanza stringenti, è comunque la stessa azienda a fornire gli indici di riparabilità per i propri prodotti. Si potrebbe configurare, dunque, una sorta di conflitto d’interessi sulla trasparenza.

