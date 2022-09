Wikipedia è di nuovo nei guai per le modifiche apportate alla pagina di un giocatore di cricket indiano

L’India ha convocato i dirigenti di Wikipedia dopo che la pagina riguardante il giocatore di cricket Arshdeep Singh è stata modificata inserendo dei collegamenti a un movimento separatista. Il ministero IT del Paese ha quindi emesso l’ordine di chiedere chiarimenti ai dirigenti dell’enciclopedia online sull’accaduto. Un importante ministro dell’informatica ha espresso pubblicamente la sua preoccupazione per le modifiche apportate alla pagina del giocatore di cricket, suggerendo che dietro l’atto ci fossero dei cittadini pakistani nel tentativo di minare la pace che vige nel mercato dell’Asia meridionale.

La vicenda delle modifiche alla pagina Wikipedia di Arshdeep Singh

Arshdeep Singh durante una partita tra India e Pakistan tenutasi domenica ha commesso diversi errori. Dopodiché la sua pagina su Wikipedia è stata modificata con delle informazioni false che sostenevano che Singh fosse stato selezionato per giocare per il Khalistan, una fittizia patria indipendente millantata da alcuni gruppi separatisti. Rajeev Chandrasekhar, ministro indiano dell’IT, ha affermato in un tweet che nessun intermediario che operi in India per un servizio come Wikipedia dovrebbe consentire deliberate campagne di disinformazione come quella che ha preso di mira Singh.

No intermerdiary operatng in India can permit this type of misinformation n deliberate efforts to incitement n #userharm – violates our govts expectation of Safe & Trusted Internet #wikipedia @GoI_MeitY #SafeTrustedInternet pic.twitter.com/Qm6HdppM1k — Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) September 5, 2022

Eventi simili «violano le aspettative dei nostri governi di un Internet sicuro e affidabile» ha scritto Chandrasekhar. Le modifiche alla pagina di Singh sono state poi annullate. L’anno scorso in India sono entrate in vigore delle nuove regole IT che impongono un controllo più approfondito sugli intermediari. Meta, Google, Telegram, LinkedIn e altre società hanno rispettato in tutto o in parte l’ordine ma stanno cercando un po’ di spingere per allentare le regole.

Wikipedia è un’enciclopedia nata grazie al contributo di volontari provenienti da tutto il mondo. Proprio perché chiunque – potenzialmente – può apportare modifiche alle voci dell’enciclopedia, non di rado si creano dei problemi a causa della goliardia di alcuni utenti, che inseriscono informazioni false, fuorvianti o anche insulti soprattutto nelle pagine dedicate a personaggi pubblici. Per esempio, quando il video in cui Giorgia Meloni si definisce «donna, madre, cristiana, italiana» è diventato un tormentone sui social anche la pagina Wikipedia della leader di Fratelli d’Italia è stata modificata per inserire la descrizione fornita da Meloni stessa. In questi casi, sono i moderatori di Wikipedia a intervenire per annullare le modifiche in tempi abbastanza brevi, così che queste modifiche frutto della volontà di qualche utente di scherzare durano ben poco. Ci sono però casi più seri, come quello della pagina Wikipedia di Paolo di Canio, che richiedono interventi più mirati.