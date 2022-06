La pagina Wikipedia di Leonardo Del Vecchio modificata dopo la sua morte

Il tutto è stato corretto questa mattina, ma per giorni online era presente una versione ricca di bufale e voci non confermate

Ci sono moderatori di contenuti, ma la libera enciclopedia online conosciuta come Wikipedia non è la “Bibbia delle informazioni”. È utile in quanto gratuita, ma la sua natura partecipativa la rende non affidabile al 100%. Perché gli utenti possono intervenire e modificare voci e lemmi che finiscono online. Ed è quello che è accaduto, poche ore dopo la sua morte, alla pagina di Leonardo Del Vecchio su Wikipedia. In particolare, dopo il decesso del fondatore di Luxottica, un utente ha modificato i dettagli della vita privata dell’imprenditore e aggiunto dettagli privi di riscontri con la realtà. Il tutto girando attorno al nome di Noël Mikati.

Adesso, alle 11.45 di giovedì 3o giugno 2022, la pagina Leonardo Del Vecchio Wikipedia è tornata alla sua versione originale e quanto rimasto online per alcuni giorni è stato rimosso. Ci sono tracce attraverso gli screenshot, ma – proprio per la natura stessa dell’enciclopedia – è possibile visualizzare le modifiche nell’apposita pagina dedicata alla cronologia. E dalle ore 11.27 di lunedì 27 giugno, pochi minuti dopo la notizia della morte del fondatore di Luxottica, è andata online quella “modifica” al paragrafo sulla “vita privata”.

«Poco ci è dato sapere della nipote Noël Mikati, figlia di Claudio e Layla Mikati (ereditiera della famiglia di banchieri libanesi). Possiede il 12,5% della collegata Delfin e il 4,75% della Generali. Si sa però che Del Vecchio nutre una particolare ammirazione per la nipote tanto da donarle quote sostanziose delle sue società». Si tratta di un’informazione priva di riscontri con la realtà e figlia di una storia circolata sui social anni fa e che è stata, ovviamente, sempre smentita. Ma l’autore di tutto ciò ha provato ad accreditare questa informazione inserendo il link a una fonte: si tratta di un articolo de Il Sole 24 Ore del 22 novembre del 2014. Ovviamente, però, sul giornale economico non vi è alcun riferimento a Noël Mikati.

Leonardo Del Vecchio Wikipedia, la pagina modificata

Ma i presunti dettagli della vita privata di Leonardo Del Vecchio sono stati modificati più volte nel corso degli ultimi giorni. Perché tra le tante versioni – redatte da IP differenti – era comparsa in rete anche questa.

Uno dei sei figli (Marisa) era sparito dal totale della prole di Leonardo del Vecchio. Il motivo? Cercare di dare una validità matematica alla suddivisione delle quote della Delfin: il 12,5% a tutti i figli e la stessa quota a questa presunta nipote prediletta, per un totale del 75% che si andava a completare con il 25% in possesso dell’imprenditore. Avessero lasciato, come invece nella prima (falsa) versione il dettaglio sui 6 figli, la somma avrebbe superato il 100%. Insomma, ci sono stati vari interventi, tutti fittizi e privi di fonti attendibile per accreditarli. Oggi, però, tutto è tornato alla versione originale.