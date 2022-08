Le voci su Wikipedia possono condizionare alcune sentenze legali

Per capire quanto Wikipedia possa essere influente anche negli ambiti più insospettabili, occorre senza dubbio raccontare lo studio condotto da Maynooth University, MIT e Cornell University in Irlanda. Questi istituti accademici hanno creato appositamente 150 voci di Wikipedia su presunte decisioni della Corte Suprema di Giustizia locale, ne hanno selezionato circa la metà e le hanno pubblicate sull’enciclopedia open source: il loro scopo era verificare se, da queste storie totalmente inventate, potessero derivare conseguenze sul sistema giudiziario. Il risultato è stato sorprendente: era infatti aumentato del 20% il numero di citazioni di una determinata sentenza legale dopo la pubblicazione di una di queste voci su Wikipedia. In poche parole, alcuni giudici – in casi per fortuna circoscritti – si facevano condizionare da alcune sentenze inventate di sana pianta – sebbene confezionate in bello stile giuridico – per formulare le proprie decisioni (non è detto, del resto, che la mancanza di una sentenza inventata potesse mutare il loro giudizio sul singolo provvedimento).

LEGGI ANCHE > Wikipedia è troppo wiki per essere vera

Wikipedia e sentenze, l’esperimento di istituti accademici irlandesi

Tuttavia, questo aspetto ha fatto suonare più di un campanello d’allarme. Per comprendere meglio come l’esperimento accademico stava funzionando, è meglio descrivere una voce di Wikipedia creata ad hoc, come questa. La voce veniva costruita sulla base di un link al database delle decisioni della Corte suprema irlandese, ma il testo veniva modificato a uso e consumo del divertissement dei ricercatori delle istituzioni accademiche. Aiutati, tuttavia, da un sistema di intelligenza artificiale che cercava di simulare il più possibile il linguaggio utilizzato – per precedenti simili – dai giudici della Corte Suprema.

La presenza delle voci su Wikipedia incideva sull’incremento del 20% principalmente su decisioni prese nei tribunali minori come l’High Court, mentre per decisioni della corte d’appello o della corte suprema non si registravano variazioni. Sintomo, secondo i ricercatori, che gli operatori di giustizia dei livelli più bassi dei tribunali – dovendo smaltire carichi di lavoro più significativi – erano meno incentivati a fare approfondimenti sulla veridicità delle sentenze che citavano a supporto delle loro decisioni.

L’autore principale dello studio, Neil Thompson (ricercatore del Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory del MIT) ha lanciato l’allarme: «Il fatto che abbiamo scritto tutti questi casi e che le citazioni sono state effettivamente riprese, ci permette di dimostrare che Wikipedia sta influenzando sia ciò che i giudici citano sia il modo in cui scrivono le loro decisioni».