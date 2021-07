L’arresto nella community degli incel del ragazzo che progettava una strage di donne

Lo hanno raggiunto nella sua casa di Hillsboro, in Ohio. Hanno recuperato il materiale informatico all’interno della sua abitazione e lo hanno arrestato. L’FBI ha condotto una operazione mirata contro un incel di 21 anni, Tres Genco, che stava portando avanti un folle piano criminale che lo avrebbe portato a fare una strage di donne. Un piano di cui aveva parlato con la sua community online fino al marzo dello scorso anno. Un membro attivo della comunità di “celibi involontari”, che ritengono le donne responsabili della loro mancanza di relazioni, del fatto di essere marginalizzati nella vita offline. Le pagine sui social network e sul resto del web hanno offerto spesso una sorta di luogo dove covava un risentimento che sarebbe potuto sfociare nella violenza.

LEGGI ANCHE > Terrorismo, arrestato 22enne per propaganda suprematista: incitava a violenza sulle donne

Arrestato un incel in Ohio, progettava sul web una strage di donne

Proprio nell’ambito della sua community, infatti, Genco aveva diffuso una sorta di manifesto contro le donne (A Hideous Symphony, un manifesto scritto da Tres Genco, l’incel socialmente esiliato), in cui chiariva che l’unico modo per poter vendicarsi contro le femoids (ovvero, un termine dispregiativo per indicare le donne viste come una sorta di robot, privo di sentimenti) era proprio quello di fare una strage contro di loro. Del resto, aveva anche documentato la sua abitudine di inseguire donne per spruzzare su di loro, con una pistola ad acqua, del succo d’arancia.

Quella di Tres Genco è una identità che si è costruita principalmente sul web, anche attraverso menzogne e falsi riferimenti. Su un suo profilo Twitter, ad esempio, si era presentato come studente dell’università dell’Ohio, ma i portavoce dell’istituto accademico non hanno mai registrato la sua iscrizione. Su altre piattaforme erano violentissimi i suoi attacchi alle donne. Secondo gli inquirenti, stava per preparare un attacco che prevedeva, sulla carta, almeno 3mila vittime.