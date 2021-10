Il nuovo modo di Facebook per punire chi infrange le regole

Non ci sarà più una sanzione limitata al proprio profilo, ma anche una sanzione estesa per i contenuti che gli utenti pubblicano nei gruppi social di cui fanno parte. Questa è la nuova strategia di Facebook che vuole dare un giro di vite alle “punizioni” nei confronti di chi vìola le sue regole (di policy, su temi e linguaggio). Ovviamente non si fa riferimento solamente a quegli iscritti che sono stati “bannati”, ma a tutti coloro i quali che hanno visto un loro post “sospeso”.

«Questa misura aiuterà a ridurre la capacità dei membri che infrangono le nostre regole di raggiungere gli altri nelle loro comunità e si basa sulle restrizioni esistenti imposte ai membri che violano gli standard della comunità», ha spiegato un portavoce di Menlo Park in una nota pubblicata da Engadget. L’obiettivo è quello di aumentare il rigido controllo sui contenuti che violano le regole del social. Non è una novità, infatti, che all’interno dei gruppi Facebook ci sia la tendenza a creare delle comunità estremiste (in tutte le direzioni), dove pullulano odio, teorie del complotto e dove vengono condivise fake news che alimentano atteggiamenti negativi.

Ma come funzioneranno queste nuove “punizioni“? Il principio è molto semplice. Finora si prendevano provvedimenti solamente sui singoli post “incriminati” che, dopo un’analisi da parte del team specializzato, finivano per essere rimossi. In caso di numerose violazioni delle regole, anche il profilo rischiava di essere bannato (temporaneamente o definitivamente). Adesso, invece, le maglie si sono strette: se un utente si è reso protagonista di una violazione delle regole negli ultimi 90 giorno, non potrà pubblicare post o effettuare condivisioni neanche all’interno dei gruppi di cui fa parte.