No Green Pass Trieste, a smentire la notizia della «donna incinta manganellata dalla polizia» è stata lei stessa

Sulle manifestazioni No Green Pass a Trieste ne sono state dette tante. L’ultima è quella della «donna incinta manganellata dalla polizia» – come è diventata nota in rete – in riferimento a una donna che è stata effettivamente ferita durante gli scontri tra manifestanti e polizia. Foto e video che girano online, infatti, mostrano il suo volto sanguinante mentre – in seguito all’utilizzo degli idranti da parte della polizia – viene portata a lato rispetto alla folla e soccorsa. Rispetto a questa storia in rete sono circolate le versioni più disparate, anche quella che vede la donna in questione aver perso il bambino in seguito alle manganellate di un poliziotto.

Quella della donna incinta manganellata dalla polizia a Trieste è una bufala

A ricostruire la questione tramite i commenti e le testimonianze in rete – sia le versioni false che quella vera, riportata dalla diretta interessata – è stato David Puente su Open. Tra screenshot di un articolo del 2014 deconstestualizzati e tweet di utenti che scrivono senza avere una testimonianza diretta dell’accaduto, è spuntato un video in cui si vede chiaramente cosa è successo.

La donna dichiara di essere stata colpita da un idrante e non da un manganello. Lo conferma questo video. pic.twitter.com/TvQFXh0XB0 — David Puente (@DavidPuente) October 20, 2021

Una foto che raffigura la donna alludendo al fatto che fosse incinta è stata condivisa anche sul gruppo Facebook Io sto con i portuali di Trieste dal consigliere comunale di Tarcento Riccardo Prisciano. A porre fine a questa storia dando la reale versione dei fatti è stata la diretta interessata. La donna, tale Claudia, ha smentito la versione che girava sui gruppi No Green Pass: «Buongiorno a tutti! Non sono incinta, solo in sovrappeso!!! Comunque, sono in ospedale, sto abbastanza bene! Vi ringrazio e sono on voi con il cuore! Un abbraccio a tutti. Claudia».

Oltre a questo, verificando tra gli account degli amici Facebook della donna, è emerso che lei stessa ha confermato che non si è trattato affatto di una manganellata. Lei stessa, in un dialogo per chiarire la faccenda, scrive: «Barbara ***** non era una manganellata, sono stata colpita dagli idranti puntati ad altezza uomo da 10/15 metri di distanza».

