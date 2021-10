La bufala del pilota morto in volo dopo il vaccino (e del conseguente atterraggio d’emergenza)

Tutto è partito dai social, per finire su alcuni portali anti-vaccinisti e ottenere una vasta eco mediatica. Ma non vi è mai stata alcuna conferma, solo tante smentite (ufficiali)

La fantasia vola, senza trovare confini nell’atmosfera. E così le bufale proliferano e trovano ossigeno per la propaganda degli anti-vaccinisti che si fidano solamente dei social e dei media no vax per fagocitare le proprie idee. Questa è la sintesi – purtroppo la solita, visto che non è la prima volta – della storia del pilota della Delta Airlines morto in volo dopo essersi sottoposto al vaccino anti-Covid. E, addirittura, ci sarebbe stato anche un atterraggio di emergenza condotto dal co-pilota. Insomma, mancava solamente Harrison Ford e la versione novella del film “Air Force One” avrebbe potuto varcare la soglia di Hollywood.

LEGGI ANCHE > Dopo la bufala delle webcam che vogliono oscurare Trieste, i no green pass inondano di proteste Skylinewebcams

Peccato che tutto sia falso. Come spiegato da FactaNews, questa bufala è arrivata in Italia attraverso alcune condivisioni social in cui si fa riferimento a uno dei grandi motti della propaganda no vax: «Nessuna Correlazione».

Ma da dove arriva questo articolo? La fonte secondaria di questa bufala è un sito negazionista (su tutto e tutti) spagnolo, che gli utenti italiani hanno provveduto a tradurre con la funzione dedicata di Google Chrome.

Ma questa non è la fonte originaria. Andando più in dietro nel tempo, infatti, troviamo un altro portale (made in USA) che risulta essere tra i primi ad aver condiviso la notizia (falsa) del pilota morto dopo vaccino.

Tutto, però, è nato dai social. Come spiega Snopes, uno dei primi portali di debunking ad aver smentito questa notizia, la genesi è la classica: persone che sui social scrivono cose false per alimentare la propaganda no vax e che vengono condivise da migliaia di altri utenti che non si preoccupano di farsi domande sulla veridicità di quel che viene loro propinato.

Pilota morto dopo vaccino, la bufala sulla Delta Airlines

Perché si tratta di una notizia falsa? Partiamo dal comunicato che la Delta Airlines è stata “costretta” a emanare mentre la bufala si riproduceva senza soluzione di continuità negli Stati Uniti: «Siamo a conoscenza di racconti che parlano di uno dei piloti della compagnia aerea deceduto a causa di complicazioni del vaccino mentre operava un volo, provocando un atterraggio di emergenza. Tutto ciò è falso». Insomma, nessun pilota morto dopo vaccino in volo e nessun atterraggio di emergenza. L’altra conferma arriva dal portavoce del sindacato dei dipendenti della compagnia aerea (ALPA) che ha spiegato come non ci siano evidenze della notizia trapelata e diffusa sui social. Nessuna correlazione, dunque. Ma tra le notizie diffuse sui social e la verità.