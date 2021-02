Iacopo Melio ha vinto, il lungo post dopo la negatività al Covid

E ora si torna al lavoro. È questo il primo pensiero di Iacopo Melio negativo al coronavirus: dopo 18 giorni del primo ricovero e 27 del secondo, il blogger e influencer che si è battuto a lungo sui temi legati alla disabilità e che, grazie a questa sua attività di pubblica utilità, è diventato anche consigliere regionale in Toscana, è uscito dall’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove è stato seguito dal personale sanitario.

LEGGI ANCHE > Iacopo Melio spiega a Salvini che l’inclusione per i disabili non è evitare le multe

Iacopo Melio negativo, la notizia su Facebook

Iacopo Melio ha scelto Facebook, il social network che maggiormente lo ha aiutato nella sua battaglia per i diritti dei disabili, per annunciare ai suoi followers la buona notizia. Il periodo di ricovero per coronavirus è stato difficilissimo da gestire. Lo stesso consigliere regionale toscano ha evidenziato i principali problemi: la ridotta capacità respiratoria, il fatto di essere tornato a una alimentazione fatta di omogeneizzati e maionese, la perdita di peso.

«Questo non significa che sia tutto finito, anzi – ha detto -: ho sconfitto il virus, ma non i suoi effetti e tutto ciò che ha lasciato. Perché il bastardo ti cambia, nel corpo e nella testa, e l’unica cosa certa è che non si torna più come prima». Adesso, il primo pensiero di Iacopo Melio è recuperare il tempo perduto: rendere questa esperienza un qualcosa su cui poter lavorare e portare una testimonianza, come sempre dalla parte dei più deboli.

Inevitabile il ringraziamento nei confronti del personale sanitario che è stato vicino a Iacopo Melio in tutto questo periodo: «La resistenza, per me – ha detto -, oggi ha il colore dei loro sorrisi coperti, che non si vedono ma sai che ci sono». Nell’ultimo periodo, nonostante il ricovero, Iacopo Melio ha comunque voluto portare avanti le sue battaglie di sempre: qualche settimana fa, ad esempio, aveva risposto a tono a Matteo Salvini che aveva chiesto un’azione di buon senso nei confronti di un disabile che era stato multato per aver disobbedito alle disposizioni anti-coronavirus. Inoltre, ha scritto diverse testimonianze per Repubblica, mettendo a disposizione dei suoi lettori uno spazio per capire come si affronta il tema della disabilità nel corso di una pandemia.