I due videogiochi sulla guerra in Ucraina rimossi da Roblox

Un mondo virtuale che attinge da quello reale nel tentativo di aumentare il “coinvolgimento” dei giocatori basandosi su vicende di stretta attualità. Un metaverso in anticipo, con strumenti differenti ma in grado – lo stesso – di far immergere l’utente. Inevitabilmente, dunque, anche i giochi sulla guerra in Ucraina sono finiti all’interno del catalogo della piattaforma Roblox, una delle più utilizzate – per quel che riguarda il settore gaming – dagli adolescenti. E ora, dopo settimane in cui quei due titoli sono rimasti online e a disposizione di tutti, l’azienda ha deciso di rimuoverli per violazione degli standard della community.

Fino a qualche giorno fa, all’interno del catalogo di Roblox (dove gli sviluppatori di questi giochi di simulazione, in 3D, possono caricare le loro creazioni) erano presenti due titoli. Il primo rispondeva al nome di “War on Larkiv: Ukraine“: il videogioco permetteva di partecipare al conflitto per le strade di una città che, come già si evince dal nome, era molto simile a Kharkiv. Il gioco è rimasto online per due settimane e ha visto la partecipazione di almeno 90mila utenti. Si poteva scegliere se indossare le vesti dell’esercito ucraino o quelle dei militari russi. E il tutto veniva annunciato con questo disclaimer: «Prendi le tue pistole e scegli da che parte stare nella “War on Larkiv: Ukrain”. Nella città immaginaria di Larkiv si stanno svolgendo pesanti combattimenti, i soldati lottano con speranza e destino».

Giochi guerra Ucraina Roblox, due titoli sono stati rimossi

Il secondo, invece, aveva un nome ancor più esplicito: “Battle for Ukraine“. Lì venivano mostrate immagini delle città prese d’assalto e bombardate ferocemente dall’esercito russo. È rimasto online per diversi mesi e ha attirato l’attenzione di molti utenti che hanno preso parte al videogioco. La BBC che ha monitorato per alcuni giorni cosa accadeva all’interno della piattaforma, ha poi contattato Roblox per segnalare il tutto. Un portavoce dell’azienda ha quindi spiegato di aver provveduto alla rimozione dei due titoli per violazione degli standard della community. Ma per settimane e mesi, quei due giochi sulla guerra in Ucraina sono stati a disposizione di tutti gli utenti. Anche adolescenti e bambini.