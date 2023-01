I primi esperimenti di formazione nell’intelligenza artificiale e robotica | RAM – La rete a memoria

Quanto conta la formazione nel mondo dell’automazione di progetti tramite intelligenza artificiale e robotica? Considerato un mondo che punta sempre più sull’intelligenza artificiale e le professioni ad essa legate, abbiamo contattato la Hyperautomation Academy Atos di Bari come prima sperimentazione di formazione in tal senso. Per l’occasione ha parlato Alessandro Rossi, Global HR Director Resources & Services Industry at Atos.

Quello che un percorso di formazione in questo ambito ha da offrire è la possibilità – al di là della formazione pregressa con la quale ci si approccia al percorso – di sviluppare professionalità, qualificazione e specializzazione negli ambiti della Hyperautomation e della digitalizzazione.

Come funziona il percorso della Hyperautomation Academy?

Il progetto della Hyperautomation Academy raccontato in tre parole chiave da Rossi assume connotati chiari: «Innovativa, formativa e vincente con contenuti altamente formativi per i partecipanti e per i nostri clienti». La ragione per cui puntare su una formazione di Robotic e Artificial intelligence – nel mondo e nei tempi in cui viviamo – è «perché queste tecnologie sono quelle emergenti e innovative per le principali aziende italiane nostre clienti».

Lavorare in questo ambito significa avere un ruolo attivo nella trasformazione digitale aiutando chi ne fa richiesta: «I nostri consulenti guidano, attraverso l’automazione, i nostri clienti partecipando attivamente al processo di digital transformation su processo, organizzazione e crescita», un percorso ideale per coloro che hanno «motivazione e capacità di apprendimento continuo, un background in ambito STEM, esperienza sui progetti di sviluppo software».

Anche i dati ottenuti dagli analisti di settore suggeriscono l’importanza di puntare, a livello formativo e professionale, verso un mondo in costante crescita:«I principali analisti prevedono che, entro tre anni, oltre il 70% delle nuove soluzioni software saranno realizzate attraverso l’utilizzo delle tecnologie di Hyperautomation. Questo è il momento di esserci», conclude il Global HR Director Resources & Services Industry at Atos.