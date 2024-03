Hinge prova a spiegare come funzionano le relazioni ai tempi delle dating app

Anche se meno di un italiano su tre (il 32%) ammette di fare uso di app di dating, si tratta di piattaforme in forte evoluzione, sotto tutti i punti di vista. Aumentano nel numero e nella varietà, nelle proposte per i loro utenti, nelle forme di interazione garantite. E – di conseguenza – aumenta anche la loro utenza. Nel 2017, negli Stati Uniti già si poteva calcolare che le coppie eterosessuali che si formavano online erano il 20%, mentre le coppie omosessuali che si fidanzavano in rete erano addirittura il 70%. Insomma, quello delle dating app è un vero e proprio ecosistema che, in quanto tale, deve essere studiato e analizzato. Come ha provato a fare Hinge, l’app di dating che promette di organizzare “l’ultimo primo appuntamento” (ovvero di costruire delle relazioni stabili): i suoi studi più recenti riguardano la definizione delle relazioni e l’utilizzo del cosiddetto digital body language.

Hinge e le nuove definizioni delle relazioni

Logan Ury, Director of relationship science di Hinge, ha spiegato che, per la capacità di comprendere lo status di una relazione anche a distanza, potrebbe essere utile sapere sin da subito a che livello di reciprocità ci si trova. Così come potrebbe essere fondamentale spiegare in maniera molto chiara ed evidente ciò che si cerca dall’altro all’interno di una conversazione che si svolge sulle app di dating.

A questo proposito, inoltre, potrebbe essere utile familiarizzare con il cosiddetto digital body language, formato da emoji, dal tempo di risposta a un messaggio, persino dalla punteggiatura e dal tono di alcune espressioni utilizzate negli scambi a distanza. Nuove relazioni, nuovi codici. Proprio quello che abbiamo provato a spiegare nel monografico sul tema.

