Perché HBO non si può più vedere su Amazon Prime Video

C’eravamo tanto amati, ma il business è il business. Dopo una lunga luna di miele, ieri si è concluso il rapporto commerciale tra HBO e Amazon Prime. Circa 5 milioni di abbonati hanno visto – di fatto – decadere il proprio “contratto” stipulato passando per il servizio multi-piattaforma offerto dal gigante dell’e-commerce. Tutto ha origine dal ruolo della Warner e dalle tensioni emerse tra le due aziende nel corso degli anni. Lo switch-off, infatti, era previsto già per quest’anno.

LEGGI ANCHE > HBO rimette ‘Via col vento’ in catalogo, ma con un’introduzione: «Nega gli orrori dello schiavismo»

E da ieri, mercoledì 15 settembre, HBO ha – di fatto – perso 5 milioni di abbonati: tutti coloro i quali avevano proceduto alla stipula di un contratto di abbonamento attraverso i servizi offerti da Amazon. Il gigante dell’e-commerce, come spiegato da The Hollywood Reporter, rimborserà (in maniera proporzionale, in base al ciclo di fatturazione) chi da ieri non potrà più accedere alla piattaforma che trasmette film in streaming. Dall’altra parte c’è HBO che proverà a convincere gli ormai ex-abbonati a stipulare un nuovo abbonamento – senza passare attraverso Amazon – con un prezzo proporzionale.

HBO Amazon Prime, la fine di un idillio

Come detto, tutto nasce da un accordo che ha portato a un disaccordo. Warner, infatti, voleva che la sua app fosse autonoma e indipendente sui dispositivi di proprietà di Amazon (come le FireTV). E proprio su questo si è consumata la fattura. HBO, infatti, puntava tutto sull’accesso indipendente, senza passare per un altro servizio. Alla fine l’accordo non è stato trovato. Anzi, sì, ma nella direzione opposto: addio ad HBO su Amazon Prime. Ora la palla passa agli abbonati che potranno decidere se procedere con un nuovo abbonamento (a prezzi più vantaggiosi) oppure rinunciare alla visione dei contenuti (la maggior parte esclusivi) offerti dalla piattaforme in streaming molto diffusa negli Stati Uniti.