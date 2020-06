HBO rimette ‘Via col vento’ in catalogo, ma con un’introduzione: «Nega gli orrori dello schiavismo»

La decisione di HBO Max di rimuovere (temporaneamente) dal suo catalogo online Via col vento aveva provocato molte reazioni. Come spiegato dagli stessi vertici della piattaforma di film in streaming, il titolo era stato momentaneamente cancellato per consentire la creazione di un’introduzione che connotasse la trama al periodo storico in cui è stato girato, con la schiavismo che vigeva negli Stati Uniti. E adesso quella modifica è stata apportata e il film è tornato in catalogo. E anche Netflix è corsa ai ripari.

Su HBO Max, adesso, Via col Vento è tornato a essere disponibile. Ma prima di iniziare la visione appaiono un disclaimer e due contenuti video extra che servono a connotare storicamente il contesto attorno a cui si snoda la trama. Il primo filmato porta la testimonianza della studiosa e personaggio televisivo Jacqueline Stewart: «A ottant’anni dalla sua uscita iniziale, Via col Vento è un film di innegabile significato culturale. Il Sud come un mondo di grazia e bellezza senza riconoscere le brutalità del sistema di schiavitù su cui questo mondo è basato, così come i suoi lasciti di disuguaglianza razziale».

Via col Vento torna su HBO Max

Il contesto storico viene sottolineato anche da un disclaimer che dice testualmente: «Questo film nega gli orrori dello schiavismo». Insomma, Via col Vento torna sulla piattaforma di film in streaming, offrendo una cornice. Stessa cosa fatta anche da Netflix.

La scelta di Netflix

«Epopea della guerra civile americana girata nel 1939 – si legge nel disclaimer di Netflix su Via col Vento -, con un contestato approccio razzista. Per informarti sulla realtà dei neri cerca ‘Black lives matter’». Insomma, un po’ tutti hanno deciso di offrire note storiche prima di vedere questo film tanto discusso.

