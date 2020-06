‘Via col vento’ rimosso dal catalogo di HBO Max per «pregiudizi etnici e razziali»

Dopotutto, domani è un altro giorno. Ma ‘l’altro giorno’ è già arrivato sulla piattaforma di film in streaming HBO Max che ha deciso di sospendere dal suo canale online (temporaneamente) la famosa pellicola Via col Vento. Il motivo? Il film è ricco di pregiudizi etnici e razziali che erano tipici del periodo nel quale è stato girato: erano gli Stati Uniti del 1939, quando i neri americani erano ancora indicati – anche a livello cinematografico – come gli schiavi dei padroni bianchi benestanti.

Le decisione di HBO Max arriva dopo le proteste arrivare nei giorni scorsi proprio dagli Stati Uniti, dove il dibattito sul razzismo e i pregiudizi etnici si è infiammato dopo l’uccisione di George Floyd da parte di un agente di Polizia di Minneapolis. A questo grave fatto di cronaca si sono susseguite proteste di piazze, scontri con le forze dell’ordine in molte zone del Paese e prese di posizione controverse anche da parte dello stesso Presidente Usa Donald Trump.

Via col Vento rimosso dal catalogo di HBO Max

Il film non sarà cancellato per sempre e la scene non saranno tagliate. Come spiega un portavoce della piattaforma in streaming in un’intervista al sito Variety, Via col vento tornerà in catalogo con una descrizione e contestualizzazione storica che mira a contestare quei pregiudizi che scorrono via, come un filo comune, nel corso della trama.

Gli stereotipi razzisti e i pregiudizi etnici

«È un film del proprio tempo che raffigura moltissimi pregiudizi etnici e razziali che, purtroppo, erano dati per assodati nella cultura della società americana – ha detto il portavoce di HBO Max -. Questo tipo di descrizioni razziste erano errate allora e lo sono ancor di più adesso. Per questo abbiamo pensato che tenere questo titolo in catalogo senza un’accurata spiegazione e una denuncia di quelle descrizioni sarebbe stato irresponsabile».

