Cosa è successo allo smartphone impazzito di Guido Crosetto (e al suo account Twitter)

Quello che sappiamo, al momento, è tutto quello che è riuscito a raccontare Guido Crosetto attraverso il proprio account Twitter, prima che il suo smartphone perdesse letteralmente il controllo. Nella giornata di ieri, l’ex esponente di Fratelli d’Italia, imprenditore e presidente di Orizzonte Sistemi Navali, aveva postato sul suo social network preferito – il cui utilizzo è piuttosto noto agli utenti di Twitter – un breve video del suo cellulare che sembrava bloccato sulla classica schermata dell’iPhone che si attiva per la disponibilità delle sole chiamate d’emergenza. Crosetto, nel video, non riusciva a gestire il suo device. Qualche ora dopo, è stata la volta del suo account Twitter che, al momento, non risulta più attivo (nonostante abbia mantenuto comunque i suoi 141mila followers). La domanda che tutti si stanno ponendo è: c’è stato un tentativo di hackeraggio a Crosetto?

Hackeraggio a Crosetto, le possibili ipotesi

Inizialmente, l’ex parlamentare di Fratelli d’Italia aveva parlato di un trojan all’interno del suo dispositivo. Il trojan, lo ricordiamo, è uno strumento che viene utilizzato – tra gli altri – dalle forze dell’ordine per monitorare una persona per motivi legati ai suoi comportamenti. Ma di certo le forze di polizia non sono le uniche che possono utilizzare questo sistema di backdoor che permette a qualsiasi malintenzionato di avere il controllo da remoto di un telefono cellulare. Di solito, tuttavia, queste operazioni vengono condotte con molta più discrezione ed è difficile che possa esplodere un caso nei confronti di una persona molto nota come Guido Crosetto.

Tanto più per il fatto che a essere minato non è stato soltanto il suo cellulare, ma anche la sua identità sui social network e sui servizi di posta (tweet partiti senza alcuna indicazione da parte di Crosetto, mail cancellate e cose del genere). Possibile, dunque, che si sia configurato un vero e proprio attacco hacker nei suoi confronti: all’inizio la cosa era stata presa con molta filosofia, ma quando la situazione che si è venuta a creare è peggiorata, allora Crosetto ha pensato bene di sporgere denuncia alla polizia postale.

In base alla descrizione dei fatti, comunque, non sembra propriamente una questione legata a un trojan. Abbiamo chiesto un commento e un aggiornamento a Guido Crosetto che, però, al momento ha preferito non rispondere. La sua vicenda, in ogni caso, è diventata di dominio pubblico anche su Twitter perché Giorgia Meloni ha espresso la sua solidarietà all’ex collega di partito:

Surreale quanto accaduto a @GuidoCrosetto che ha subito l’hackeraggio della mail e di Twitter. In attesa che la polizia postale faccia chiarezza e Guido torni in possesso dei suoi account, gli mando un grande abbraccio. Senza Crosetto Twitter non è lo stesso: ti aspettiamo Guido! — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) March 4, 2021

